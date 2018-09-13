Aşure Günü yaklaşıyor… İşte lezzetli ve kolay aşure tarifi!

Aşure Günü adım adım gelirken birçok kişi lezzetli ve kolay yapılabilen aşure tarifi konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Geleneksel bir lezzet olan aşure çok uzun yıllardır insanlar tarafından yapılıp, komşulara, tanıdıklara dağıtılıyor. Muharrem ayının onuncu gününde kutlanacak olan Aşure Günü için kısa bir süre kaldı. İşte aşure tarifi...

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Aşure Günü bu sene 20 Eylül gününe denk gelecek. Aşure Günü için en kolay aşure tarifi ve Aşure Günü’nün tarihi ve Aşure Günü’yle ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. Arapçada on anlamına gelen aşure ise, Nuh tufanının onuncu gününde Nuh Peygamber tarafından elinde kalan son malzemelerle yaptığı yemektir. İşte tarifi ve detayları…

AŞURE NASIL YAPILIR? PRATİK AŞURE TARİFİ

Ölçü için eski model su bardağı uygundur.

1,5 bardak aşurelik buğday

1 bardak nohut

1 bardak kuru fasulye

1 çay bardağı kuru kayısı

1 çay bardağı kuru üzüm1 çay bardağı kuru incir

1 kahve fincanı pirinç

Damak tadına göre toz şeker

Sıcak su

Süsleme için;Ceviz, Tarçın, Bahar Nar tanesi, 1 adet portakalın kabuğu, Nohut, fasulye ve buğdayı akşamdan ayrı ayrı kaplarda ıslatın. Sabah yine ayrı ayrı kaplarda haşlatın. Buğdayın suyu hariç diğerlerinin suyunu süzün. Süzdükten sonra hepsini bir tencereye koyun. 1 kahve fincanı pirinci de ekleyin. Kayısıyı, inciri, nohut büyüklügünde kıyın. Tüm malzemeyi aynı tencereye koyun. Hepsini iyice kaynatın. Krem haline gelince, yiyebileceğiniz tatta şeker koyun. Kaynatmaya devam edin. Eğer suyu az gelirse, göz kararı sıcak su ekleyin. Tüm malzeme yumuşacık olunca, altını kapatıp kaselere koyun. Portakalın kabuğunu zar gibi doğrayın. Bir kapta az su ile haşlayın. Acı suyunu çıkartıp, sudan geçirin. Portakal kabuğu ,Ceviz, tarçın bahar, nar ile servis edin.

AŞURE GÜNÜ VE FARKLI KÜLTÜRLER

Aşure günü her ne kadar İslam’da büyük önem taşısa da, aslında diğer dinler ve inançlarda da pek çok hikayeye konu edilmiş ve önem arz edilmiş bir gün. Arapça ‘aşara’ kelimesinden gelen bu tatlı, Ermeniler’de ‘anuş-abur’, Ortodoks Hıristiyanlar’da da ‘koliva’ ismiyle karşımıza çıkıyor. Birçok dini hikayeyi temsil ediyor ve farklı ritüellerle her sene belli günlerde tekrar tekrar hayat buluyor. Hayvansal ürün içermeyen aşurenin bu özelliği de bazı topluluklarda ona farklı anlamlar yüklüyor.

EN SAĞLIKLISI CAM TABAKLAR

Aşurelerimize, kendimize ve komşularımıza hak ettiğimiz değeri geri verelim. Sunum açısından daha şık, lezzeti daha hissedilebilir, daha sağlıklı olan cam tabaklarımızı yüksek raflardan indirelim, kullanmaya başlayalım.