Aşure Günü yaklaşıyor! İşte lezzetli ve kolay aşure tarifi…

Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayında İslam dinine göre birçok önemli hadise meydana gelmiştir. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, Muharrem’in onuncu gününde Kerbelâ’da Yezid’in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü’nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. İşte Aşure Günü tarihi ve lezzetli Aşure tarifi...

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Geleneksel bir lezzet olan aşure çok uzun yıllardır insanlar tarafından yapılıp, komşulara, tanıdıklara dağıtılıyor. Muharrem ayının onuncu gününde kutlanacak olan Aşure Günü için kısa bir süre kaldı. Aşure Günü adım adım gelirken birçok kişi lezzetli ve kolay yapılabilen aşure tarifi konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü bu sene 20 Eylül gününe denk gelecek. Aşure Günü için en kolay aşure tarifi ve Aşure Günü'nün tarihi ve Aşure Günü'yle ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

LEZZET DOLU AŞURE TARİFİ

Malzemeler

500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

çeyrek çay kaşığı tuz

çeyrek çay kaşığı karabiber

yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp, suyunu alın)

Aşureyi süslemek için gereken malzemeler

25 g fındık

25 g kuş üzümü

100 g ceviz

1 adet nar

Tarçın

Nohut ve fasulye ayrı ayrı pişirilir. Buğday yıkanarak ayrı tencereye alındıktan sonra 10 dakika kadar sıcak suda kaynatılır. Buğday kaynarken çıkan sarı su süzülür. Aynı süzme işlemi 2 kere daha tekrarlanır. Süzme işleminden sonra buğdayın üzerine biraz daha su ilave edilerek 50 dakika kadar daha pişmeye bırakılır. İyice pişen buğday, nohut, fasulye, doğranmış kayısı, kuru üzüm ve yıkanmış pirinç ile 15 dakika daha kaynatılır.

Ardından sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suya eklenerek yine 15 dakika kadar kaynatılır. Aşure pişirirken dikkat edilmesi gereken 3 litre kadar su kullanımıdır. Pişirme işlemi esnasında yanınızda sürekli kaynar su bulundurmaya özen gösterin. Kaynama işlemi bitince aşurenizi kaselere alarak, üstünü nar ve tarçınla süsleyebilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ VE FARKLI KÜLTÜRLER

Aşure günü her ne kadar İslam'da büyük önem taşısa da, aslında diğer dinler ve inançlarda da pek çok hikayeye konu edilmiş ve önem arz edilmiş bir gün. Arapça ‘aşara' kelimesinden gelen bu tatlı, Ermeniler'de ‘anuş-abur', Ortodoks Hıristiyanlar'da da ‘koliva' ismiyle karşımıza çıkıyor. Birçok dini hikayeyi temsil ediyor ve farklı ritüellerle her sene belli günlerde tekrar tekrar hayat buluyor. Hayvansal ürün içermeyen aşurenin bu özelliği de bazı topluluklarda ona farklı anlamlar yüklüyor.