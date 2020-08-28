Aşure günü yarın! Nefis Aşure tarifi için gerekli olan malzemeler…

Aşure günü yarın! Nefis Aşure tarifi için gerekli olan malzemeler…

Hicri takvime göre Muharrem Ayı’nın 10. günü Aşure günü olarak idrak ediliyor. Bu sene Miladi takvime göre Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü olacak. Türkiye’de hanelerde yarın aşure yapılacak ve komşularla paylaşılacak. Peki, Aşure nasıl yapılır? İşte nefis aşure tarifi için gerekli malzemeler…

Yarın yurt genelinde hanelerden yükselecek aşure kokusu her yeri saracak. Yardım, paylaşma ve sevginin simgesi olan Aşure Günü, Miladi takvime göre bu sene 29 Ağustos Cumartesi günü olacak. İşte evlerde yapabileceğiniz nefis aşure tarifi…

AŞURE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-3 bardak aşurelik buğday

– Yarım çay bardağı pirinç

-1 bardak nohut

-1 bardak kuru fasulye

-200 gr kuru kayısı

-200 gr kuru üzüm

-1 bardak fındık

-3 lt su (buğdayı haşlamak için)

-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)

-4 bardak toz şeker

-Bir tutam tuz

Üzeri için;

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü

-100 gr ceviz

-1 nar

–Tarçın

Aşurenin yapılışı;

Öncelikle nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

Afiyet olsun…