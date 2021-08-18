Aşure nasıl yapılır? En lezzetli aşure tarifi ve malzemeleri…

Muharrem Ayı'nın onuncu gününde aşure yapanlar aileleri ve komşularıyla paylaşarak bu geleneği sürdürmeye devam ediyor. Aşure ayı, bolluk, bereket ve birliği temsil ediyor. Aşure tarifi yöreden yöreye farklılık gösterse de her yerde aşure yaparken ana ürün olarak buğday, kuru fasulye, nohut ve şeker kullanılıyor. Yapacağınız bu tarifle sevdiklerinizin tadı damağında kalacak. İşte en lezzetli aşure için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi...

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AŞURE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– 3 su bardağı aşurelik buğday

– Yarım çay bardağı pirinç

– 1 su bardağı nohut

– 1 su bardağı kuru fasulye

– 200 gr kuru kayısı (1 su bardağı)

– 200 gr kuru üzüm (1 su bardağı)

– 1 su bardağı fındık

– 3 lt su (buğdayı haşlamak için)

– 4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)

– 4 su bardağı toz şeker

– Bir tutam tuz

ÜZERİ İÇİN

– 25 gr fındık

– 25 gr kuş üzümü

– 100 gr ceviz

– 1 nar

– Tarçın

AŞURE TARİFİ

Nohut ve fasulye ayrı ayrı pişirilir. Buğdayı da iyice yıkayıp ayrı tencereye alınır. Buğday 10 dakika kadar sıcak suda kaynatılır. Buğday kaynarken çıkan sarı su süzülür. Aynı süzme işlemi 2 kere daha tekrarlanır. Süzme işleminden sonra buğdayın üzerine biraz daha su ilave edilerek 50 dakika kadar daha pişmeye bırakılır. İyice pişen buğday, nohut, fasulye, doğranmış kayısı, kuru üzüm ve yıkanmış pirinç ile 15 dakika daha kaynatılır.

Ardından sıcak süt, şeker, tuz, fındık, karanfil suya eklenerek yine 15 dakika kadar kaynatılır. Aşure pişirirken dikkat edilmesi gereken 3 litre kadar su kullanımıdır. Pişirme işlemi esnasında yanınızda sürekli kaynar su bulundurmaya özen gösterin. Kaynama işlemi bitince aşureyi kaselere alarak, üstünü nar, tarçın, fındık, ceviz ve kuş üzümüyle süsleyebilirsiniz.