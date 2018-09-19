2018 Aşure günü ne zaman? Kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır?

Kolay aşure tarifi haberimizde! Yarın Muharrem ayının onuncu günü yani aşure günü... Muharrrem ayı Hicri yılbaşının başlangıcıdır ,bu ay kutsal kabul edilir, bu ayda birçok önemli hadise meydana gelmiştir. Dünyada birçok kültür peygamber Nuh'un tufandan kaçarken gemisine aldığı yiyeceklerden aşure tatlısı yaptığına inanıyor ve bu geleneği her yıl yerine getiriyor. İşte kolay aşure tarifi...

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Muharrem ayının onuncu günü yani aşure günü 20 Eylül Perşembe gününe denk geliyor. Yarın aşure günü olması nedeniyle birçok evde aşure telaşı olacak. Bizde Sözcü ailesi olarak en lezzetli aşure tarifini sizinle paylaştık. Aşure nasıl yapılır? İşte kolay aşure tarifi…

AŞURE TARİFİ

500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

çeyrek çay kaşığı tuz

çeyrek çay kaşığı karabiber

yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp, suyunu alın)

Nohut ve fasulye ayrı ayrı pişirilir. Buğday yıkanarak ayrı tencereye alındıktan sonra 10 dakika kadar sıcak suda kaynatılır. Buğday kaynarken çıkan sarı su süzülür. Aynı süzme işlemi 2 kere daha tekrarlanır. Süzme işleminden sonra buğdayın üzerine biraz daha su ilave edilerek 50 dakika kadar daha pişmeye bırakılır. İyice pişen buğday, nohut, fasulye, doğranmış kayısı, kuru üzüm ve yıkanmış pirinç ile 15 dakika daha kaynatılır.

Ardından sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suya eklenerek yine 15 dakika kadar kaynatılır. Aşure pişirirken dikkat edilmesi gereken 3 litre kadar su kullanımıdır. Pişirme işlemi esnasında yanınızda sürekli kaynar su bulundurmaya özen gösterin. Kaynama işlemi bitince aşurenizi kaselere alarak, üstünü nar ve tarçınla süsleyebilirsiniz.