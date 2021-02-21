Av yasağının kalkması da fiyatları düşürmedi: 75 liraya çıktı!

Balık çeşitleri arasında en çok tercih edilenlerden biri olan çinekop kar yağışıyla birlikte daha da lezzetlendi. Batı Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan ve tezgahlarda yerini alan çinekopa vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sezon başında 40 liradan satışa sunulan çinekopun, yeniden başlayan av sezonuna rağmen fiyatı 75 liraya kadar yükseldi.

Sezona göre fiyatların yüksek seyrettiğini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, “Şu anda çinekop fiyatları sezona göre yüksek. Havaların kötü gitmesi balığın da çok yoğun olmaması etikete bakıldığı zaman yüksek oluyor. Sezon başında çinekopun fiyatları 40 liraydı. Şimdi ise fiyatı 75 ila 80 lira arasında değişiyor. Sarıkanatın fiyatı 100 lira. Bizimle alakalı bir şey değil. Çinekop tabiî ki tercih edilen bir balık türü. Balığı bilenler biliyor. Çinekopun lezzeti başka bir balık. Bilen alıyor çinekopu herkes istemiyor” dedi. (İHA)