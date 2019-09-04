Avokado kaç kalori? Avokadonun besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de avokadodur. İşte avokadonun besin değerleri ve kalorisi...

Avokado, yeşil, armut biçimli, besleyici yoğun meyveli, yaprak dökmeyen, tropik bir ağaçtır. Avokado terimi, hem ağacı hem de meyveyi belirtir. Yeşil kabuklu, yenilen kısımları açık yeşil, iri çekirdekli bir meyvedir. Genel olarak ılıman iklimlerde yetişir. Avokadolar “süper gıda” olarak kabul edilir ve çeşitli besinler, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Bunlar ayrıca (sağlıklı) tekli doymamış yağ asidi kaynağıdır. Peki, avokado kaç kaloridir? Avokadonun besin değerleri ve kalorisi…

AVOKADO KAÇ KALORİDİR: 100 gram avokado yaklaşık 160 kcal’dır.

AVOKADONUN BESİN DEĞERLERİ

100 g avokadoda aşağıdakiler bulunur:

Su: 73.23 g

Enerji: 160 kcal

Protein: 2 g

Toplam yağ: 14.66 g

Karbonhidrat: 8.53 g

Lif: 6.7 g

Toplam şeker: 0,66 g

Kalsiyum: 12 mg

Demir: 0,55 mg

Magnezyum: 29 mg

Fosfor: 52 mg

Potasyum: 485 mg

Sodyum: 7 mg

Çinko: 0.64 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 10 mg

Tiamin: 0.07 mg

Riboflavin: 0.13 mg

Niasin: 1.74 mg

B-6 Vitamini: 0.26 mg

Folat, DFE: 81 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 7 µg

A Vitamini, İÜ: 146 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.07 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 21 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 2.13 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 9.8 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1.82 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg