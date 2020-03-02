Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Doğal olarak kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, yemeklerin ve kızartmaların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı kaç kaloridir? Ayçiçek yağının besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de ayçiçek yağıdır. Ayçiçek yağı, ortak ayçiçeği bitkisinin (Helianthus annuus) tohumlarının preslenmesi ile üretilir. Hem ticari gıda üretiminde hem de ev yemeklerinde ve kozmetiklerde yaygın olarak kullanılır. Peki, ayçiçek yağı kaç kalori? Ayçiçek yağının besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

AYÇİÇEK YAĞI KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık 884 kaloridir.

AYÇİÇEK YAĞININ BESİN DEĞERLERİ

100 gram ayçiçek yağında aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 884 kcal

Toplam Yağ: 100 g

Doymuş Yağ: 13 g

Çoklu Doymamış Yağ: 36 g

Tekli Doymamış Yağ: 46 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 0 mg

Karbonhidrat: 0 g

Lif: 0 g

Şeker: 0 g

Protein: 0 g

A Vitamini: 0 IU

C Vitamini: 0 mg

Kalsiyum: 0 mg

Demir: 0 mg

B6 Vitamini: 0 mg

K Vitamini (filokinon): 5.4 µg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 0 mg