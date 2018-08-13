Aydan Üstkanat dünyanın en iyi yemek fotoğrafçıları arasına girdi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yemek stilisti, yemek yazarı ve fotoğraf sanatçısı Aydan Üstkanat, dünyanın en prestijli gastronomi ödülü Gourmand Dünya Yemek Kitapları Ödülleri'nde “En İyi Fotoğraf” kategorisinde dünyanın en iyi 3 yemek fotoğrafçısı arasında yer aldı.

Buğdayın tarihte başlayan ve mutfağa uzanan yolculuğunu anlattığı ‘Un’ kitabı ile bu ödüle layık görülen Üstkanat, daha önce de ‘Şekersiz’ kitabıyla bu ödülün sahibi olmuştu.

Ünlü şef yazar ve fotoğraf sanatçısı Aydan Üstkanat, geçirdiği rahatsızlık sonrası sağlıklı ve şekersiz bir yaşam için kaleme aldığı ‘ŞekerSİZ’ kitabıyla 2014 yılında “En iyi şef ve yazar” ve “En iyi yemek kitabı tasarımı” kategorilerinde ödüle layık görülmüştü. Bu sene aldığı “En iyi yemek fotoğrafçısı” ödülüyle birlikte Gourmand Dünya Yemek Kitap Ödülleri'nde üç ödül birden alarak bir rekora imza attı ve gastronominin tüm alanlarındaki başarısını kanıtlamış oldu.

