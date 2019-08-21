Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? İşte sıcak yaz günleri için ayran aşı çorbası tarifi…

Çorbasız bir menü eksik kalmış diyenlerdenseniz, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak harika bir çorba tarifimiz var. Ayran aşı çorbası hem doyurucu, hem besleyici hem de tadına doyulmaz lezzette bir tarif. İşte ister ana yemekten önce ister de yemek ile birlikte yiyebileceğiniz ayran aşı çorbası için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

İçindeki bakliyatlar ve yoğurt ile özellikle çocuklarınız için çok besleyici bir lezzet olan ayran aşı çorbası, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak harika bir tarif. Yapımı oldukça kolay olan ayran aşı çorbası hemen her yörede severek yenmektedir. Doyurucu olması sebebiyle tek başına bir koca bir menüye eş değer olan ayran aşı çorbasının içini hazırlayıp dondurucuda saklarsanız dilediğiniz zaman çıkarıp dakikalar içinde de hazırlayabilirsiniz. İşte lezzetinden ödün vermeyen ayran aşı çorbası için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

AYRAN AŞI ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 1 bardak buğday

– 1 bardak nohut

– ¼ kg Süzme yoğurt

– ¼ kg yoğurt

– 1 bardak su

– Tuz

– Dereotu

– Taze nane

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle bir tencerenin içinde suyun içine bir gece önceden ıslattığınız buğdayı ve nohudu koyup kaynatın. Buğdaylar ve nohutlar pişince ocaktan alın ve süzün. Derin bir kabın içinde buğday ve nohudu alın üzerine yoğurtları ve tuz ilave edin, hafif karıştırın. Ardından bir bardak soğuk suyu yavaş yavaş ilave edin. Dereotu ve taze naneyi dilediğiniz boyutta doğrayın ve üzerine ekleyin. 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Daha sonra soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.