Ayvalık zeytin hasadı

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Bu sezon Kristal zeytinyağları ve Komili Zeytinyağları ile iki çok keyifli hasat yaşadım. Vapurlu Yağ logosuyla senelerce mutfaklarımıza giren Kristal yağlarının ilk hasadını yapıp, kendi yağımızı deneyimleme şansı yakaladık. Yıllık 45 bin ton gibi ciddi bir üretim yapan kristal yağları, üretiminin yüzde on beşini ihraç ediyor. En çok Norveç ve Danimarka'ya ihraç edilen Kristal Yağları, Kuzey Amerika pazarına da yakın zamanda gireceğini müjdeledi. İspanya'nın Valencia kentinde de yeni bir ofis kurduklarını dile getiren Kristal Yağlarının genel Müdürü Christopher Dologh, İspanyol yerli bir üretici ile işbirlikteliği yaptıklarını ve pazarda daha büyük bir paya sahip olmak istediklerini anlattı.

Kristal Yağlarının Genel Müdürü Christopher Dologh

Kristalin hasat yolculuğu için gittiğimiz Ayvalık'ta bulunan sıkım tesisi 2015'te yenilenerek çevreye duyarlı entegre kontinü sıkım tesisi haline getirilmiş. Tesiste, hasat döneminde toplanan zeytinler, ayıklama ve yıkama işleminden sonra fiziksel yöntemlerle sıkılıyor. Sonrasında paslanmaz çelik tanklara aktarılarak ambalajlanıyorlar.

Meraklısına Özel Ayvalık Sızması adı altında piyasaya sürülen natürel sızma zeytinyağı, bölgeye özgü Ayvalık coğrafi işaretine sahip… Ayvalık'ta yeni dikimlerden sonra yaklaşık 2 milyon 250 bin zeytin ağacı bulunmakta. Bunun 2 milyonu Ayvalık tipi zeytin ağacı. Yörede doğal yayılım gösteren zeytin ağaçlarının tümü, yüzyıllar evvel delice denilen yabani zeytin ağacından aşılandığı için çevre koşullarına da çok dayanıklılar. Ayvalık'ta üretilen zeytinyağının önemli bir bölümünü oluşturan Natürel Sızma, meyve aroması ve kalitesi bakımından yoğunluğu ile öne çıkıyor. Bölgede yeşil ve siyah sofralık zeytin üretimi de eşit oranda yapılıyor.

Bir günümüzde de Ayvalığı sevgili Saffet Emre Tonguç'la keşfetme olanağımız oldu. Hikayesel dili ile Saffet Emre Tonguç bize Ayvalığın en belirgin yapılarını gezdirerek tarihçelerini anlattı.

Bir sonraki gün Komili ile zeytin hasadı yapma şansımız oldu. Komili'yi 2017 yılında bünyesine alan Bunge Gıda, 1818 yılında Amsterdam'da kuruldu. Bugün 45 milyarlık ciro ile 35 bin kişiden fazla çalışanı ile dünyanın en büyük bitkisel sıvıyağ, yağlı tohum ve küspe üreticilerinden biri… Bunge Gıda Direktörü Erman Erol, Komili ve Kırlangıç markalarının Türkiye için gerek yurt içi gerek yurt dışı çok önemli markalar olduğunu ve kaliteden ödün vermeden daha da dünya da bilinirliğini arttırmak olduğunu dile getirdi.

Sol baştan… Bunge Türkiye Gıda Direktörü Erman Erol ve Bunge Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Ersoy

İtalya, Japonya ve Afrika'ya ihracat yapıyor. Komili, senelerdir Avyalık'ta Özgün Zeytinyağı fabrikasında sıkımını yapıyor. Her sene olduğu gibi yöresel folklor gösterisi ile zeytin hasadını başlattılar. Biz de zeytinlerimizi topladıktan sonra fabrikaya gidip tüm sıkım ve dolum işlemini seyretme şansımız oldu. Adımıza özel şişelerde zeytinyağlarımızı tattık. Havanın da güzel olması sebebiyle hasat son derece keyifli oldu.