Az malzemeli damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? Damla çikolatalı kurabiye tarifi…

Daha fırına attığınıza anda evi saran o müthiş kurabiye kokusuna hazır mısınız? O zaman az malzemeleri damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? sorusuna harika bir tarifle cevap veriyoruz. Damla çikolatalı kurabiye için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapımı…

Kim evinde mis gibi bir kurabiye kokusuna hayır der ki! Çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında olan damla çikolatalı kurabiye ile en sevdiklerinizi bir araya toplayın ve nefis bir davete başlayın. Evinizdeki malzemelerle kıtır kıtır bir kurabiye yapmak istiyorsanız o zaman ekran başına buyurun. İşte damla çikolatalı kurabiye malzemeleri ve ayrıntılı yapımı…

Damla çikolatalı kurabiye malzemeleri

-1 tane yumurta

-Alabildiğine un

-1 kahve fincanı şeker

-75 gr tereyağı

-Damla çikolatalar

Damla çikolatalı kurabiye yapımı

Geniş bir kabın içine yumurtayı kırın ve üzerine şekeri ilave edin. Bunu çırpıcı yardımı ile iyice çırpın. Daha sonra üzerine oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyin. Ardından azar azar un koyun. Yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun. Hamur kıvam alınca içine damla çikolataları ekleyin ve iyice karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve hamurdan küçük toplar yapıp koyun. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.