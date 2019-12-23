Az malzemeli kurabiye tarifleri nasıl yapılır? Az malzemeli kakaolu kurabiye…

Kurabiye hemen herkesin en hassas noktalarından biri… Tatlısı, tuzlusu, kakaolusu, sadesi, uzun uzun uğraştıranı ya da az malzemeli kurabiye tarifleri derken her damak tadına uygun bir lezzet buluyoruz. Biz de bugün sizin için az malzemeleri kurabiye tarifleri hazırladık. İşte az malzemeli kurabiye tarifleri ve ayrıntılı yapılışları…

Çayın, kahvenin, sütün yanında akla ilk gelen lezzet elbette ki kurabiye. Birçok çeşidi olan kurabiye çikolata sevenlerden tutun da ağızda dağılan yumuşacık un kurabiyesi sevenlere kadar her damak tadına uygun bir lezzet sunmaktadır. Biz de tabiri caizse hem kakaolu kurabiye canavarlarına hem de diğer lezzetlere az malzeme ile ulaşmak isteyenler için şahane tarifler hazırladık.

İşte az malzemeli kurabiye tarifleri için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifleri…

Az malzemeli kakaolu kurabiye malzemeleri

-250 gr tereyağı

-½ bardak pudra şekeri

-1 kaşık kakao

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-Aldığı kadar un

Az malzemeli kakaolu kurabiye yapılışı

Öncelikle derin bir kabın içinde pudra şekeri ve tereyağını iyice yoğurun. Ardından un haricindeki diğer tüm malzemeleri ekleyip yoğurmaya devam edin. Unu da yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışmayan bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edin. Daha sonra kıvam alınca küçük parçalar koparıp şekillendirin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. 15 dakika kontrol ederek pişirin. Afiyet olsun.

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