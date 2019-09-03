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Badem kaç kalori? Bademin besin değerleri ve kalorisi…
Badem kaç kalori? Bademin besin değerleri ve kalorisi…
Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de bademdir. Peki, bir avuç badem kaç kaloridir? 28 gram bademin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 3 Eylül 2019 - 07:55

Badem, çoğu zaman fındık olarak sınıflandırılmasına rağmen, aslında badem ağacının (Prunus dulcis) meyvesinden elde edilen tohumdur. İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Türkiye, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi yerlerde de yetiştirilir. Bademlerin tadı tatlıdan acıya kadar değişebilir. Tatlı bademler yenilebilirken, acı olanlar yemeklere lezzet katmak için kullanılan yağ yapımında kullanılır. Peki, badem kaç kaloridir? İşte bademin besin değerleri…

BADEM KAÇ KALORİDİR: 28 gram badem yaklaşık 161 kaloridir.

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BADEMİN BESİN DEĞERLERİ

28 gram bademde aşağıdakiler bulunur:

161 kalori
6.1 gram karbonhidrat
5.9 gram protein
13.8 gram yağ
3,4 gram lif
7,3 miligram E vitamini
0.6 miligram manganez
57 miligram magnezyum
0,3 miligram riboflavin
136 miligram fosfor
0,3 miligram bakır
73.9 miligram kalsiyum
1 miligram demir
197 miligram potasyum
0,9 miligram çinko
0,9 miligram niasin

Ek olarak, bir miktar tiamin, folat, pantotenik asit, kolin ve selenyum bulunur.

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