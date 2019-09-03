Badem kaç kalori? Bademin besin değerleri ve kalorisi…

Badem, çoğu zaman fındık olarak sınıflandırılmasına rağmen, aslında badem ağacının (Prunus dulcis) meyvesinden elde edilen tohumdur. İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Türkiye, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi yerlerde de yetiştirilir. Bademlerin tadı tatlıdan acıya kadar değişebilir. Tatlı bademler yenilebilirken, acı olanlar yemeklere lezzet katmak için kullanılan yağ yapımında kullanılır. Peki, badem kaç kaloridir? İşte bademin besin değerleri…
BADEM KAÇ KALORİDİR: 28 gram badem yaklaşık 161 kaloridir.
BADEMİN BESİN DEĞERLERİ
28 gram bademde aşağıdakiler bulunur:
161 kalori
6.1 gram karbonhidrat
5.9 gram protein
13.8 gram yağ
3,4 gram lif
7,3 miligram E vitamini
0.6 miligram manganez
57 miligram magnezyum
0,3 miligram riboflavin
136 miligram fosfor
0,3 miligram bakır
73.9 miligram kalsiyum
1 miligram demir
197 miligram potasyum
0,9 miligram çinko
0,9 miligram niasin
Ek olarak, bir miktar tiamin, folat, pantotenik asit, kolin ve selenyum bulunur.