Bademin besin değerleri ve kalorisi… Badem kaç kalori?

Badem, kilo vermeyi teşvik eden yüksek miktarda yağ ve lif içerir. Badem yemek, diğer yiyeceklerden daha hızlı tok hissetmenizi sağladığı için yeme isteğinizi kontrol etmenize ve aşırı yemeyi önlemenize yardımcı olur. Temel mineraller, vitaminler, polifenoller ve liflerin bolluğu nedeniyle bademler diyetinize sağlıklı bir katkı yapar. Peki, badem kaç kaloridir? İşte bademin besin değerleri ve kalorisi…
BADEM KAÇ KALORİDİR: 28 gram yaklaşık 161 kaloridir.
BADEMİN BESİN DEĞERLERİ
28 gram bademde aşağıdakiler bulunur:
161 kalori
6.1 gram karbonhidrat
5.9 gram protein
13.8 gram yağ
3,4 gram lif
7,3 miligram E vitamini
0.6 miligram manganez
57 miligram magnezyum
0,3 miligram riboflavin
136 miligram fosfor
0,3 miligram bakır
73.9 miligram kalsiyum
1 miligram demir
197 miligram potasyum
0,9 miligram çinko
0,9 miligram niasin
Ek olarak, bir miktar tiamin, folat, pantotenik asit, kolin ve selenyum bulunur.