Bademin besin değerleri ve kalorisi… Badem kaç kalori?

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de bademdir. Peki, badem kaç kaloridir? 28 gram bademin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Badem, kilo vermeyi teşvik eden yüksek miktarda yağ ve lif içerir. Badem yemek, diğer yiyeceklerden daha hızlı tok hissetmenizi sağladığı için yeme isteğinizi kontrol etmenize ve aşırı yemeyi önlemenize yardımcı olur. Temel mineraller, vitaminler, polifenoller ve liflerin bolluğu nedeniyle bademler diyetinize sağlıklı bir katkı yapar. Peki, badem kaç kaloridir? İşte bademin besin değerleri ve kalorisi…

BADEM KAÇ KALORİDİR: 28 gram yaklaşık 161 kaloridir.

BADEMİN BESİN DEĞERLERİ

28 gram bademde aşağıdakiler bulunur:

161 kalori

6.1 gram karbonhidrat

5.9 gram protein

13.8 gram yağ

3,4 gram lif

7,3 miligram E vitamini

0.6 miligram manganez

57 miligram magnezyum

0,3 miligram riboflavin

136 miligram fosfor

0,3 miligram bakır

73.9 miligram kalsiyum

1 miligram demir

197 miligram potasyum

0,9 miligram çinko

0,9 miligram niasin

Ek olarak, bir miktar tiamin, folat, pantotenik asit, kolin ve selenyum bulunur.