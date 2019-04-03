Bademli keşkül nasıl yapılır? İşte keşkül tarifinin püf noktaları…

Sütlü tatlıların en sevilenlerinden biri olan bademli keşkül hem hafif hem de lezzetli bir tariftir. Bademli keşkül tatlısının yapılı oldukça kolay ve kalorisi düşük olması sebebiyle herkes tarafından sevilir. İşte bademli keşkül tarifi…

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bademli keşkül herkesin severek yediği bir tatlıdır. Sütlü tatlı olması dolayısı ile hem hafif ve az kalorilidir hem de lezzeti birçok şerbetli tatlıdan daha lezzetlidir. Badem tadının ağırlıklı olduğu Keşkül tarifi kolaylıkla yapılıp servis edilebilir. Keşkül tarifini yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalar çok önemlidir. Bu nedenle vereceğimiz keşkül tarifinin püf noktalarını göz önünde bulundurun. İşte bademli keşkül tarifi…

BADEMLİ KEŞKÜL İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 lt süt

1 bardak şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

½ bardak badem tozu

½ bardak hindistan cevizi

1 kaşık pirinç unu

2 kaşık nişasta

BADEMLİ KEŞKÜL TARİFİ

Yumurta sarısını, şekeri, sütü, nişasta ve pirinç ununu geniş bir tencereye alın ve iyice çırpın. Badem tozu, hindistan cevizi ve vanilyayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tencereyi orta ateşe koyun ve karıştırmaya devam edin. Kıvam alana kadar bu işlem devam eder. Daha sonra kaselere koyun. Oda sıcaklığında ılıtın sonra buzdolabına koyun. Kıyılmış fıstıkla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

KEŞKÜL TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Pürüzsüz bir kıvam elde etmek istiyorsanız karıştırma işlemini pişinceye kadar devam edin.

Bademli tozunu evinizde yapabilirsiniz. Sıcak suya koyduğunuz taze bademlerin kabuklarını soyup geri kalan kısmı blender yardımı ile toz haline getirebilirsiniz. Badem yerine fındıklı da yapabilirsiniz. Aynı şekilde taze fındıkları toz haline getirebilirsiniz.