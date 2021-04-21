Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili ‘gulik’in mesaisi başladı

Çiriş otu, her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişmeye başladı.

Tunceli’de nisan ayının ortasından itibaren toplanmaya başlanan çiriş otları, birçok kişiye de ekmek kapısı oldu.

Sabahın erken saatlerinde yüksek rakımlı bölgelere giden vatandaşlar, topladıkları şifası ile bilinen otları pazar ve tezgahlarda satarak ekonomik kazanç elde ediyor.

Kilogramı 5 ile 10 TL arasında değişen otlar Tunceli’nin yanı sıra Elazığ ve Malatya’ya da gönderiliyor.

TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Elazığ, Tunceli, Bingöl başta olmak üzere bölge genelinde birçok ilde doğal olarak yüksek rakımlarda yetişen gulik otunun birçok hastalık için de şifa deposu olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar özellikle bu otun, C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığını, sivilce, egzama gibi cildiye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğunu aktarıyor.

Aynı zamanda bu otta bulunan vitaminler sayesinde saç dökülmesinin azaldığı, köklerinin güçlendiği, saçkıran gibi hastalıklara karşıda iyi geldiği belirtiliyor.

Anne sütünün çoğalmasına da vesile olduğu aktarılan otun, daha bir çok rahatsızlığın şifası olduğu da birçok sağlıkçı tarafından dile getiriliyor. (İHA)