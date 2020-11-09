Baharat sahtekarlığına aldanmayın

Havaların soğuması nedeniyle zencefil ve zerdeçal gibi kışlık baharatlara olan ilgi arttı. Bu gibi ürünlerin birçok sağlık problemine karşı yararlı olduğu bilinirken, kan dolaşımını hızlandırmak ve daha dinç olmak için de çeşitli baharatları tüketenler de var. Ancak fiyatı düşürmek için ürünün içine buğday, bulgur ve benzeri maddeler karıştırılınca hem üründen alınan verimin azalıyor hem de müşteriler mağdur duruma düşüyor. Böyle bir durumla karşılaşmamaları için tüketicilere tavsiyelerde bulunan aktarlar, insanları güvenilir yerlerden alışveriş yapmaya ve birkaç lira için kaliteden vazgeçmemeye davet etti.

“BAHARATA FARKLI MADDELER KARIŞTIRIYORLAR”

Eskişehir’de aktar dükkânı işleten Tuncay Tezcan, müşterilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı:

* Zencefil üst solunum yolları enfeksiyonlarına, akciğer rahatsızlıklarına, öksürük problemlerine çok faydalı. İnsanlar zencefili balla karıştırıp şifa bulmaya çalışıyor. Bunların içerisine de sahte ürünler, farklı maddeler girdiği zaman kalitenin düştüğünü ve ürünün etkisinin azaldığını görüyoruz.

* Müşteri baharatçıya geliyor, şifa bulmak için zencefil alıyor ama zencefil katkılı olduğu zaman istediği sonucu alamıyor. O zaman da hem müşterimiz mağdur olmuş oluyor hem de baharat sektörü olarak bizim ayağımıza sıkılmış oluyoruz.

* Bu hilelerin varlığı canımızı çok sıkıyor. Mesela en çok uygulanan hilelerden bir tanesi buğday, bulgur gibi maddeler katıyorlar karabibere. Tabii bu sağlık açısından bir zarar oluşturmuyor ama karabiberin kalitesini tamamen bozuyor.

“MÜŞTERİLERİN, TADINA BAKMADAN BUNU ANLAMASI ZOR”

* Müşterilerimiz bunlara nasıl dikkat edecekler? Tabii bu hileler gözle ayırt edilemez. Anca lezzetlerinden, tatlarından bilebilirler. İnsanlar alışverişe çıktığı zaman güvendikleri yerlerden alışveriş yapmalılar.

* Müşteriler ürünün imalat noktalarını sorgulasın. Bakanlık onayı var mı onları sorgulasınlar. Yani bu tür şeylerle karşılaşmamak, sahte ürünlere maruz kalmamak için yapacakları en iyi şey güvendikleri baharat satıcılarından alışveriş yapmaktır.

“BİRKAÇ LİRA İÇİN KALİTEDEN OLMAYIN”

Eskişehirli otuz yıllık esnaf Koray Özkılıç ise “İnsanlara çağrım şudur, bir iki lira fark için bildikleri, tanıdıkları aktarı değiştirmesinler. Sektörde uzun yıllardır olan, kendini kanıtlamış firmalardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu. (İHA)