Bakla çorbası tarifi… Bakla çorbası nasıl yapılır?

Bakla denince akıllara ilk önce yemeği gelse de baklanın efsane bir çorbası da var. Bu nefis bakla çorbası ile baklayı sevmeyenler bile bu lezzete bayılacak. Faydaları saymakla bitmeyen baklayı sevdirmek için güzel bir tarif olan bu çorbayı özellikle çocuklarınız için yapabilirsiniz. İşte bakla çorbası malzemeleri ve tarifi…

Soğuk havaların olmazsa olmazlarından biri de sıcacık çorbalardır. Ancak siz de sürekli aynı klasik çorbaları yapmaktan sıkıldıysanız harika bir tarifimiz var. Bakla çorbası tarifi hem lezzetli hem pratik hem de alışılmışın dışında bir tat. Keskin tadı nedeniyle herkesin çok hoşlanmadığı baklayı özellikle çocuklarınıza sevdirmek istiyorsanız bakla çorbasını mutlaka denemelisiniz. İşte bakla çorbası için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Bakla çorbası malzemeleri



-12-15 adet taze bakla

-1 tane soğan

-4 kaşık yoğurt

-2 kaşık un

-1 tane yumurta

-Dereotu

-2 kaşık tereyağı

-½ kaşık salça

Bakla çorbası tarifi



Öncelikle baklaları ince ince doğrayın. Ardından soğanları yemeklik doğrayıp tencerede yağ ve salça ile birlikte kavurun. Daha sonra üzerine baklaları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Baklalar diriliğini kaybettikten sonra üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın.

Baklalar yumuşayıp piştikten sonra üzerine 4 bardak su ekleyin. Kaynamaya başlayınca yoğurtlu karışımın içine bu sudan biraz ekleyin ve karışımı ılık hale getirin. Ardından tüm karışımı çorbanın içine dökün. En son tuzu ve ince ince doğradığınız dereotunu da ekledikten sonra biraz daha kaynatıp ocaktan alın.

Afiyet olsun.