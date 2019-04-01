Bakla yemeği tarifi: Bakla yemeği nasıl yapılır?

Bakla yemeği tarifi, sağlıklı mutfakların olmazsa olmazları arasındadır. Bakla yemeği hem lezzeti hem de vitamin ve protein ihtiyacını karşılaması ile oldukça tercih edilen bir lezzettir. İşte bakla yemeği tarifi için gerekli malzemeler ve pratik yapılışı…

Mutfaklarında sağlıklı tariflere yer verenlerin vazgeçilmezlerinden olan bakla yemeği özellikle bahar aylarında sık sık tüketilir. Nisan ayı ile birlikte teze baklalar tezgahları doldururken, bakla yemeği tarifleri de araştırılmaya başlar. İşte hem lezzetli hem de besleyici bakla yemeği tarifi ve yapılışı…

BAKLA YEMEĞİ İÇİN MALZEMELER

½ kg taze bakla

1 kaşık un

½ limon suyu

2 kaşık zeytinyağı

1 orta boy soğan

1 kaşık biber salçası

Pul biber

Tuz

1 küp şeker

Üzeri için

5 kaşık süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Dereotu

BAKLA YEMEĞİ TARİFİ

Öncelikle baklalarınızı ufak ufak doğrayın. Derin bir kabın içine aldığınız baklaların üzerini geçecek kadar su ilave edin. Ayrı bir kabın içinde, limon suyunu ve unu karıştırın. Bu karışımı bakla suyunun içine ilave edin.

Tencerenin içine zeytinyağını koyup, küp küp doğradınız soğanı hafif bir şekilde kavurun. Üzerine salçayı ve baharatları ilave edin yaklaşık 2 dakika kadar kavurmaya devam edin. Baklaları süzüp tencereye alın ve birkaç dakika daha kavurun. Kavurduğunuz baklaların üzerini 1-2 parmak geçecek kadar su ekleyin. En son tuzunu ve şekerini de ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 45 dakika kadar piştikten sonra ocaktan alın.

Üzeri için, sarımsakları soyu rendeleyin ve yoğurt ile karıştırın. Baklaları tabaklara koyduktan sonra yoğurdu üzerine döküp dereotu ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.