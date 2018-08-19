Baklava tarifi bayramın merak konusu! İşte ev yapımı kolay ve lezzetli baklava tarifi…

Baklava bayramların ve özel günlerin geleneksel tatlısı. Ev yapımı baklavanın lezzeti ise birçok kişi tarafından büyüleyici bulunuyor. Baklava nasıl yapılır ev yapımı baklava tarifi için hangi malzemeler gerekli soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte baklava tarifi...

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Ev baklavası lezzetiyle büyüleyen geleneksel bir tatlımız, bayramlarda da ev baklavası tarifi en çok merak edilen sorulardan oluyor. Ev baklavasının yapımındaki püf noktalar nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde…

EV YAPIMI BAKLAVA TARİFİ

5 su bardağı un

2 yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ

3 çorba kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

yarım çay bardağı su

1 fiske tuz

1 çay bardağı süt

Hamuru açmayı kolaylaştırmak için buğday nişastası

Baklava içi için, ceviz

Baklavanın üzeri için 200 gr tereyağı

Şerbeti için;

1 kg toz şeker

4 su bardağı su

yarım limon

HAZIRLANIŞI:

Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu ve kabartma tozunu döküyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz. Havuza yumurtaları kırıyoruz. Sıvıyağı, sütü ve sirkeyi döküyoruz. Ortadan başlayarak hamuru yoğurmaya başlıyoruz.

Hazırladığımız hamuru yuvarlıyoruz ve kalın bir fitil haline getiriyoruz. Fitili önce 3 eşit parçaya bölüyoruz. Bu üç hamurdan da 17şer dilim hamur kesiyoruz. Bu hamurları da üzerine nişasta serperek tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. 3 tane 17 kat baklava hamurunu açıp üstüste koyuyoruz.

Üçünü de tekrar tepsi büyüklüğünde açıyoruz. ilk 17 katlı hamuru yağladığımız tepsiye yerleştiriyoruz. Üzerine öğüttüğümüz cevizin yarısını serpiyoruz. İkinci 17 katlı hamuru da üzerine yerleştiriyoruz. Kalan cevizi üzerine serpiyoruz. Son parça 17 katlı hamuru da parçalanmamış tarafı üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kenarlarını bıçak yardımıyla, dikkatli bir şekilde içeri doğru itiyoruz. Baklavamızı dilimliyoruz. Üzerine eritilmiş olan tereyağını gezdirerek döküyoruz.

5 dakika yağını çekmesi için bekletiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. 20 dakika sonra fırının derecesini 190a çıkarıyoruz. Nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbet malzemelerini kaynatıyoruz ve soğutuyoruz. Soğumuş şerbeti sıcak baklavaya döküyoruz ve şerbetini çekince servis ediyoruz.