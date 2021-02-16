Baklava ve isottaki hileye dikkat!

Kayıt dışı gıda işletmeleri hem maliyeti düşürmek hem de daha fazla para kazanmak için çeşitli hile ve tağşişe başvuruyor. Et, süt ürünlerinde kullanılan hilelerin ardından tatlı sektöründe de kullanılan bazı hile yöntemleri gündeme geldi. Özellikle kilolarca alınan baklavanın içeriğini değiştiren bazı işletmeler, vatandaşın hem cebine hem sağlığına zarar veriyor.

CEVİZ YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ

Kilosu 70 lirayı gören ceviz içi yerine kilosu 15 liralarda olan ay çiçeği çekirdeğinin içini kullanan kayıt dışı işletmeler, ceviz tadı vermek için de çekirdek içini bir süre kavuruyor. Sadece ceviz içi kullanılan tatlılarda değil, Antep fıstığıyla yapılan tatlılarda da hileye başvuruluyor. Antep fıstığıyla yapılan baklava ve diğer tatlı ürünlerinde bu kez işin içine gıda boyası giriyor.

Kilosu 150 lirayı geçen Antep fıstığı yerine bu işletmeler, kilosu 30 lira olan yer fıstığını küçük parçalar haline gelecek şekilde öğüttükten sonra yeşil gıda boyasıyla boyuyor. Fırınlanınca Antep fıstığı görünümü alan yer fıstığı tatlıların içinde Antep fıstığıymış gibi kullanılıyor.

İÇİNE TALAŞ TOZU KARIŞTIRIYORLAR

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan ‘isot’ corona virüs sürecinde bağışıklığı güçlendirdiği açıklamalarıyla daha fazla talep görmeye başladı. İsot satıcıları ise talebin arttığı süreçte, vatandaşları hileli ürün tüketmemeleri konusunda uyardı.

Kentteki isot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, “Şanlıurfa dışında isot diye satılan ürünlerin bizim isotla bir benzerliği yok. Ucuza mal etmek için zeytinyağı yerine pamuk yağları kullanılıyor. Bunun dışında biber yerine de talaş tozu kullanıldığını biliyoruz. Bu talaş tozlarını da renklendirici ile isot görünümüne dönüştürüyorlar. İsot alırken rengine, kokusuna ve yağına bakılması gerekiyor” diye konuştu. (DHA)