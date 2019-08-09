Baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır? İşte baklavalık yufkadan börek tarifi…

Özel günlerin, misafir sofraların, bayramların vazgeçilmezlerinden biri de tabi ki böreklerdir. Bugün sizin için vereceğimiz baklavalık yufkadan börek tarifi ise tüm alışılagelmiş diğer börek tariflerinin önüne geçerek muhteşem bir lezzet sunmanıza neden olacak. İşte baklavalık yufkadan börek için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarif…

Bayramda, eş dost toplantısında yapılan yemekler her zamankinden daha özenli hazırlanır. En güzel tariflerin ortaya çıktığı bugünler için sunulan menülerde börekler de olmazsa olmazlardandır. Peki hem farklı hem lezzetli hem de doyurucu yepyeni bir börek tarifi yapmak ister misiniz? Tüm sevdiklerinizin parmaklarını yiyeceği baklavalık yufkadan börek pratik yapımı ile sizin de sevgiliniz olacak. İşte hazır yufka kullandığımız enfes baklavalık yufkadan börek için gerekli malzemeler ve yapılışı…

BAKLAVALIK YUFKADAN BÖREK MALZEMELERİ

-1 paket hazır baklavalık yufka

-2 tane yumurta

-1 bardak yoğurt

-1 bardak sıvı yağ

-1 adet soda

İÇ HARCI

-350 gr dana kıyma

-1 tane soğan

-Karabiber

-Tuz

-Pul Biber (isteğe bağlı)

-2 kaşık sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN

-Yumurta Sarısı

BAKLAVALIK YUFKADAN BÖREK TARİFİ

Öncelikle yanmaz bir tavaya kıymayı koyup suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurun. Daha sonra sıvı yağı üzerine ekleyin. Ardından yemeklik doğradığınız soğanları de ekleyip karıştırın. Birkaç dakika sonra baharatlarını da ekleyip son kez karıştırıp ocaktan alın.

Bir kabın içinde 2 tane yumurtayı çırpın. Yoğurt ve sıvı yağı ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. En son sodayı ekleyip bir kez daha karıştırın.

2 tane baklavalık yufkayı üst üste koyun. Üzerine hazırladığınız yumurtalı karışımı bolca sürün. Üzerine bir kat daha yufka koyun. Tekrar karışımdan sürü. 5 kat olana kadar bu işleme devam edin.

Yumurta karışımı sürülmüş yufkaların kenarına kıymalı karışımı koyun ve hafif yayın ve ardından rulo şeklinde sarın.

Kalan tüm yufkalara da aynı işlemleri yapın. Fırın tepsisine koyduğunuz böreklerin üzerine yumurta sarısı sürün ve 160 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.