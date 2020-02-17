Bal kaç kalori? Balın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de baldır. Peki, bal kaç kaloridir? 100 gram balın kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Bal, son 2.500 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında sayısız kültür tarafından kullanılmıştır. Balın sayısız sağlık yararları onu geleneksel ilaçların önemli bir unsuru haline getirse de, bilim adamları özellikle yaraların iyileşmesinde faydalarını araştırmaktadır. Bal ayrıca ılık su ile tüketildiğinde şekerden daha fazla kaloriye sahip olmasına rağmen vücudunuzda depolanan yağın sindirilmesine yardımcı olur. Peki, bal kaç kaloridir? İşte balın besin değerleri…

BAL KAÇ KALORİDİR: 100 gram bal yaklaşık 304 kaloridir.

BALIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram balda aşağıdakiler bulunur:

Su: 17.1 g

Enerji: 304 kcal

Protein: 0.3 g

Toplam yağ: 0 g

Karbonhidrat: 82.4 g

Lif: 0.2 g

Şeker: 82,12 g

Kalsiyum: 6 mg

Demir: 0.42 mg

Magnezyum: 2 mg

Fosfor: 4 mg

Potasyum: 52 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.22 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0.5 mg

Tiamin: 0 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 0.12 mg

B-6 Vitamini: 0.02 mg

Folat, DFE: 2 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, IU: 0 IU

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D Vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg