Bal kaç kalori? Balın besin değerleri ve kalorisi…

Bal, son 2.500 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında sayısız kültür tarafından kullanılmıştır. Balın sayısız sağlık yararları onu geleneksel ilaçların önemli bir unsuru haline getirse de, bilim adamları özellikle yaraların iyileşmesinde faydalarını araştırmaktadır. Bal ayrıca ılık su ile tüketildiğinde şekerden daha fazla kaloriye sahip olmasına rağmen vücudunuzda depolanan yağın sindirilmesine yardımcı olur. Peki, bal kaç kaloridir? İşte balın besin değerleri…
BAL KAÇ KALORİDİR: 100 gram bal yaklaşık 304 kaloridir.
BALIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram balda aşağıdakiler bulunur:
Su: 17.1 g
Enerji: 304 kcal
Protein: 0.3 g
Toplam yağ: 0 g
Karbonhidrat: 82.4 g
Lif: 0.2 g
Şeker: 82,12 g
Kalsiyum: 6 mg
Demir: 0.42 mg
Magnezyum: 2 mg
Fosfor: 4 mg
Potasyum: 52 mg
Sodyum: 4 mg
Çinko: 0.22 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0.5 mg
Tiamin: 0 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.12 mg
B-6 Vitamini: 0.02 mg
Folat, DFE: 2 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, IU: 0 IU
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D Vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg