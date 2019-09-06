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Bal kaç kalori? Balın besin değerleri ve kalorisi…
Bal kaç kalori? Balın besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, masamızdan eksik etmememiz gereken bal kaç kaloridir? Balın besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 6 Eylül 2019 - 08:35

İnsanlar yaklaşık 8.000 yıl önce balı keşfetti ve o zamandan beri kullanmakta. Yunanistan ve Mısır’da yaygın olarak kullanılan bal geleneksel Çin tıbbı için zorunlu bir bileşen haline geldi. Bu mucizevi madde, onu doğal bir şifa kaynağı yapan iyileştirici özelliklere sahiptir. Aynı zamanda sayısız ev ilaçları için gizli bir bileşendir. Aynı zamanda kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de baldır. İşte, balın besin değerleri ve kalorisi…

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BAL KAÇ KALORİDİR: 100 gram bal yaklaşık 340 kaloridir.

BALIN BESİN DEĞERLERİ

Sodyum: 6 mg
Protein: 15 mg
Karbonhidrat: 17 g
Kolesterol: 0 mg
Yağ: 0 g
Pantotenik Asit: 05 mg
Riboflavin: 06 mg
C vitamini: 1 mg
Çinko: 03 mg
Demir: 05 mg
Potasyum: 0 mg
Kalsiyum: 0 mg
Fosfor 0 mg
Su: 6 g
Fruktoz: 1 g
Maltoz: 5 g
Glikoz: 5 g

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Son güncelleme: 08:36 - 06.09.2019
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