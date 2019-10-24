Balık çorbası tarifi… Kremalı balık çorbası nasıl yapılır?

Balık o kadar çeşitli tariflere sahip bir yiyecek ki turşusundan pilavına, kızartmasından çorbasına kadar hemen her yemeği yapılıyor. Bugüne size harika bir balık çorbası tarifi vereceğiz. Hem besleyici hem de çok lezzetli olan balık çorbasını özellikle balık yedirirken zorlandığınız çocuklarınız için yapabilirsiniz. İşte Kremalı balık çorbası malzemeleri ve tarifi…

Şifa kaynağı olan balık oldukça bereketli de bir yiyecektir. Bilhassa Karadeniz Bölgesi'nde balıkla yapılan birbirinden değişik ve lezzetli tarif vardır. Turşusu, pilavı, kızartması, buğulaması ve tabii ki çorbası… Biz de bugün sizin için leziz mi leziz bir balık çorbası tarifi hazırladık. Kremalı balık çorbası içimi oldukça güzel ve besleyici bir çorba. İşte büyükten küçüğe herkesin bayılarak yiyeceği balık çorbası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Kremalı balık çorbası malzemeleri

-250 gr haşlanmış balık (palamut, levrek veya kırlangıç)

-6 bardak balık suyu

-4 bardak su

-1 tane soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada)

-2 diş sarımsak

-1 tane kereviz

-1 tane havuç

-1 tane patates

-Tuz

-Karabiber

-4 kaşık zeytinyağ

-1-2 limon suyu

Terbiyesi için;

-1 paket krema

-2 yumurta sarısı

-1 kaşık un

Üzeri için;

-Dereotu

Kremalı balık çorbası tarifi

Öncelikle bilmeniz gereken ilk şey balık suyunu çıkartmak için balık kemiklerini kaynatıp, çıkan suyu kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi tarifimize geçelim.

Balıkları geniş bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su koyun. 1 soğanın yarısını da içine atın. Bu şekilde haşlayın. Daha sonra haşlanan balığı süzün ve soğuduktan sonra derisini ve kılçıklarını ayıklayın. Daha sonra ince ince didikleyin.

Çorbayı hazırlayacağınız tencerenin içine zeytinyağını koyun. İçine kalan yarım soğanı ve sarımsağı koyun. Bu şekilde biraz kavurun. Üzerine 6 bardak balık suyu ve 4 bardak suyu ilave edin. Üzerine kereviz, havuç ve patatesi doğrayın. Ardından tuzu, karabiberi ve limonu ekleyin. Kaynarken balıkları da ekleyin.

Terbiyesi için ise derin bir kabın içinde gerekli malzemeleri karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam alınca çorbaya ekleyin ve bir iki taşım kaynatın. Dereotu ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.