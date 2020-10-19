Balık pişirirken nelere dikkat edilmeli?

Balığın faydalarından yararlanmak için doğru pişirme yöntemi de büyük bir öneme sahip. Prof. Dr. Candan Varlık, balığın faydalarını ve sağlıklı pişirme yöntemlerini anlattı.

Balığın sindirimi en kolay yiyecek olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Varlık, balığın faydalarını şöyle sıraladı:

* Balıkta bağ doku olmadığı için sindirimi kolaydır.

* Haftada en az iki üç kez balık yenmesi gerekir.

* Özellikle de gelişmekte olan çocukların ve gençlerin yemesi gerekir.

* Balık kalp krizi riskini azaltır.

* Sindirilmesi kolay olduğundan balık yemenin hiçbir zararı yoktur. Tabii taze olduğuna dikkat etmek şartıyla.

SAĞLIKLI BALIK PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Balığın püf noktalarından birinin de sağlıklı pişirme yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Candan Varlık, pişirme yöntemi hakkında şunları söyledi:

* Balığı en sağlıklı pişirilme yöntemi buğulamadır. Şu an tam mevsimi olduğundan palamut ve hamsi buğulama önerilebilir. Levrek, çinekop ve sarıkanat da buğulanır ama şu an palamut ideal.

* Balıkları çok yakmadan ızgara yapılabilir. Balık eğer yağda kızartılacaksa kesinlikle eski yağ kullanılmamalıdır. Yağ çok kızgın olmamalı.

* Balığı yapışmasın diye unlamak ise değerini arttırır fakat tadını bozabilir.

* Alüminyum folyoya sarılarak da balık pişirilebilir. Böyle olursa suyu içinde kalır veya bir tatlı su balığı yumurta ve galeta ununa batırılarak da pişirilir.

* Bazı balıklar mevsim itibarıyla lezzetsiz olabiliyor. Bu yüzden bu tarz soslamalar lezzet vermesi açısından faydalı olur.

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Prof. Dr. Varlık, taze balıkla buzhane balığının nasıl ayırt edileceğini ise şöyle anlattı:

* Balığın üstüne bastırdığınızda bir çukur oluşuyorsa ve bu çukur bir süre öyle kalıyorsa, balığın gözleri bulanıksa ve solungaçları matlaşmışsa buzhane balığıdır.

* Taze balık deniz kokar. Marketten donmuş balık aldıysanız poşetinde sızıntı olmamasına dikkat edin, çünkü eğer sızıntı varsa o balık taze değildir.

* Eğer marketlerdeki balıklar usulüne göre dondurulmuşsa ve paketlenmişse o zaman tüketilebilir.

* Dondurulmuş ürün en sağlıklı üründür denebilir. Besin kalitesinde çok fazla düşme olmaz. Çözdürme işini de doğru yapmak gerekir.

* Evde balığı dondurmak çok sağlıklı değil ama dondurmak isterseniz içini temizleyip, kanını alıp dondurabilirsiniz.

* Besin değerini kaybetmemesi için aldığınız balığı bir hafta içerisinde tüketmeniz gerekir. (DHA)