Bamya nasıl yapılır? İşte bamya yemeğinin tarifi…

Anne sofralarından eksik olmayan bir lezzet olan bamya hem besleyici hem de çok lezzetlidir. Aslında çocukların çok sevmediği ama büyüdükten sonra hemen herkesin bayıla bayıla yediği bamya için enfes bir tarife ne dersiniz. İşte kısacık bir mevsimde sofralardaki yerini alan bamya tarifi için ayrıntılar…

Birçok değişik şekilde sofralarınıza konuk olabilen bamya çocuklar tarafından çok sevilmese de büyüdükçe tadına doyulmayan bir lezzet oluyor. Kısa bir süre tezgâhlarda yer alan bamya için hazırladığımız bu tarif ile çocuklar bile bamyayı bayılarak yiyecek. Dilerseniz mevsiminde depolayıp dondurduğunuz bamya ile de kışın tarifimizi uygulayabilirsiniz. İşte sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz bamya tarifi…

BAMYA YEMEĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– ½ kg bamya

– 100 gr kıyma

– 1 soğan

– 1 kaşık domates salçası

– ½ kaşık biber salçası

– 2 domates (Rendelenmiş)

– Tuz

– Sıvı yağ

– Sıcak su

– 1 limon

BAMYA TARİFİ

Öncelikle kuru soğanı yemeklik bir şekilde doğrayın. Sıvı yağ ile birlikte tencerenin içinde biraz kavurun. Üzerine kıymaları ekleyin. Biraz da bu şekilde kavurun. Daha sonra domatesleri de ekleyin. Ardından salçaları da ekleyin. İyice bir karıştırın. En son üzerine yıkayıp temizlediğiniz bamyaları ekleyin. Bu şekilde biraz daha kavurduktan sonra Üzerine sıcak suyu ekleyin. Tuzunu da göz kararı dilediğiniz kadar atın. Tuzu attıktan sonra limonu da sıkıp kapağını kapatın.

Bamyalar yumuşayıncaya kadar piştikten sonra sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.