Bardakta vişneli muhallebi nasıl yapılır? İşte bardakta vişneli muhallebi tarifi… szcu9

Yaz akşamlarının olmazsa olmazı haline gelecek bardaklı vişneli muhallebi tarifine bayılacaksınız. Kolaylıkla yapabileceğiz bardakta vişneli muhallebi hem lezzetli hem de hafif bir tatlı. Bardakta vişneli muhallebi tarifi haberimizde.
BARDAKTA VİŞNELİ MUHALLEBİ MALZEMELERİ
– ½ kg vişne
– 1 lt süt
– 1 bardak şeker
– 4 kaşın un
– 3 kaşık mısır nişastası
– 1 yumurta sarısı
– 1 paket vanilya
– 1 kaşık tereyağı
– 250 ml sıcak su
– 250 ml soğuk su
BARDAKTA VİŞNELİ MUHALLEBİ TARİFİ
Vişne ve tereyağı haricindeki malzemeleri tencereye alıp kaynamayana kadar karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra tereyağını ilave edin. Daha sonra bardaklara koyun. Hafif soğuduktan sonra püre haline getirdiğiniz vişneleri üzerine dökün ve buzdolabında 3 saat kadar dinlendirin. Dilerseniz üzerine jöle dökerek de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.