Bardakta vişneli muhallebi nasıl yapılır? İşte bardakta vişneli muhallebi tarifi… szcu9

Yenilen harika bir yemeğin ardından en çok aranan şey hafif, lezzetli bir tatlı... Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ve afiyetle yiyebileceğiniz, sevdiklerinize ikram edebileceğiniz bir tatlı tarifi olan bardakta vişneli muhallebi evinizdeki malzemelerle hazırlanabilir. İşte bardakta vişneli muhallebi tarifi...

Yaz akşamlarının olmazsa olmazı haline gelecek bardaklı vişneli muhallebi tarifine bayılacaksınız. Kolaylıkla yapabileceğiz bardakta vişneli muhallebi hem lezzetli hem de hafif bir tatlı. Bardakta vişneli muhallebi tarifi haberimizde.

BARDAKTA VİŞNELİ MUHALLEBİ MALZEMELERİ

– ½ kg vişne

– 1 lt süt

– 1 bardak şeker

– 4 kaşın un

– 3 kaşık mısır nişastası

– 1 yumurta sarısı

– 1 paket vanilya

– 1 kaşık tereyağı

– 250 ml sıcak su

– 250 ml soğuk su



BARDAKTA VİŞNELİ MUHALLEBİ TARİFİ

Vişne ve tereyağı haricindeki malzemeleri tencereye alıp kaynamayana kadar karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra tereyağını ilave edin. Daha sonra bardaklara koyun. Hafif soğuduktan sonra püre haline getirdiğiniz vişneleri üzerine dökün ve buzdolabında 3 saat kadar dinlendirin. Dilerseniz üzerine jöle dökerek de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.