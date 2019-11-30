Batuhan Piatti kimdir? İşte Batuhan Piatti hakkında merak edilenler…

Batuhan Piatti, 2 Mayıs 1975 tarihinde doğdu. Yazmış olduğu yemek kitabı ve düzenlendiği yemek programları ile tanınan Batuhan Piatti, yarı İtalyan, yarı Türk kökenlidir. İşte Batuhan Piatti Zeynioğlu kimdir sorusunun yanıtı ve hakkında merak edilenler...

Hayatının bir kısmını İtalya’da bir kısmını ise Türkiye’de geçiren Batuhan Piatti henüz 4-5 yaşlarında başladı. İşte Batuhan Piatti hakkında merak edilenler…

BATUHAN PİATTİ KİMDİR?

Chefs Arena yarışmasında konsept gereği restoranın patronu olan Batuhan Piatti, yıllar önce Show TV’de yayınlanan ilk MasterChef yarışmasındaki sert tavırlarıyla ünlenmişti.

Zeynioğlu 1975 dünyaya gelmiştir. İsimlerinden de anlaşaılacağı üzere yarı Türk yarı İtalyan kökenlidir. Babası Türk olan Batuhan Piatti Zeynioğlu, ilk adını Türkçe, ikinci adını ise İtalyan olan annesi dolayısıyla almıştır.

Daha önceden yazmış olduğu yemek kitabı ve düzenlendiği yemek programları ile, hazırladığı lezzetli yemekler, yaptığı yorumlar ile tanınan Donatella Piatti’nin oğlu olan Batuhan Piatti Zeynioğlu, annesi gibi başarılı bir şeftir.

Batuhan Piatti Zeynioğlu, İtalyanın floransa Kentinde Turizm ve Gastronomi eğitimi gördü. Aynı zamanda annesinden eğitim gören Batuhan Piatti, 4-5 yaşlarından annesi ile yemek yapmaya başlayarak yemeklere merak salmıştır.

İlk kariyerine Milano’daki Four Seasons otelinde başlayan Batuhan Piatti Zeynioğlu, İtalya’nın Capri Adası’nda, Kanarya Adaları’nda Las Palmas’ta ve Venezüella’da bir süre çalışmış.

Uzun bir süre yurt dışında kalan hatta 16 yaşından 29 yaşına kadar İtalya’da yaşamını sürdürmüş olan Piatti, daha sonra Türkiye’ye dönmüş ve evlenip çocuk sahibi olunca Türkiye’de yaşama kararı almıştır.