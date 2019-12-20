Bayatlamayan kurabiye tarifi… Bayatlamayan kavanoz kurabiye nasıl yapılır?

Kim evinde kavanozlar dolusu kurabiye istemez ki! Çeşit çeşit bayatlamayan kurabiye yapmak için hafta sonu çok iyi bir fırsat. Dilediğiniz kadar muhafaza edebileceğiniz bayatlamayan kurabiye nasıl yapılır diye sorarsanız buyurun haberimize. İşte bayatlamayan kavanoz kurabiye malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Çocukların en büyük hayallerinden biri de evde onlarca çeşit ve tatta kurabiye kavanozu bulmak olabilir. Eğer sizin de evinizde kurabiye canavarı bir küçük varsa bu hafta sonu onun hayallerini gerçek yapmak için iyi bir fırsat olacaktır. Bayatlamayan kurabiye tarifi ile dilediğiniz kadar kurabiye yapıp bunu uzun zaman kavanozlarda muhafaza edebilirsiniz. İşte bayatlamayan kurabiye malzemeleri ve tarifi…

Bayatlamayan kurabiye malzemeleri



-175 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

-1 bardak pudra şeker

-3,5 bardak un

-2 paket vanilya

-1 kaşık elma sirkesi

Bayatlamayan kurabiye yapılışı



Geniş bir kabın içine tüm malzemeleri ekleyin ve ele yapışmayacak kıvama gelene kadar iyice yoğurun. Ardından hamuru streçle kaplayın ve yaklaşık 40 dakika dolapta dinlendirin. Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru hafif unlanmış tezgâhın üzerinde merdane yardımı ile açın. Çok aşırı kalın ya da ince yapmayın. Ardından şekillendirin ve yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 165 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirin.

Afiyet olsun.