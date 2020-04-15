Bayatlamayan sodalı poğaça tarifi… Evde kolay sodalı poğaça yapımı

Sizler için bayatlamayan sodalı poğaçanın tarifini ve malzemelerini haberimizde derledik. Hem tok tutan hem de lezzetiyle keyiflendiren sodalı poğaça sık sık tercih ediliyor. Sabah kahvaltılarınızda çayınızın yanına alabileceğiniz, gün masalarınızda misafirlerinize ikram edebileceğiniz lezzetli tarif…

Evde kolayca yapılabilen ve kolayca bayatlamayan sodalı bayatlamayan poğaça tarifi ve kalorisi merak ediliyor. Özellikle çay saatlerinde ara öğün olarak tüketilen poğaçaların çok çeşitleri bulunuyor. Lezzet dolu sodalı poğaça tarifi…

SODALI POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvıyağ (ben ⅔ bardak kullandım)

1 su bardağı soda (maden suyu)

2 çorba kaşığı toz şeker

1 paket yaşmaya (veya 1 küçük paket instant maya)

2,5 – 3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Beyaz peynir ve kıyılmış maydanoz

Yapılışı;

2 su bardağı unu büyük bir kabın içine koyun. Şekeri ve tuzu koyup unla harmanlayın. Ortasını havuz gibi açıp, sütü, sıvıyağı, sodayı koyun. Yaş maya kullanacaksanız mayayı ılık süt ile ezip koyun. Elinizle iyice tüm malzemeyi karıştırın. Un yeterli gelmeyecektir, yavaş yavaş unu ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde edince un ilave etmeyi kesin ve biraz daha yoğurup üzerini nemli bir bezle örterek 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle bastırarak yuvarlayın. Ortasına peynirli içi koyarak kenarları birleştirip yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında altları ve üzerleri kızarana kadar pişirin.