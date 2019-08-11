Bayram sofralarının olmazsa olmazı ev baklavası nasıl yapılır? İşte baklava tarifi…

Muhteşem görüntüsü, çıtır çıtır tadı ve ağızda dağılan şerbeti ile özellikle bayramlarda asla sofralarımızı es geçmeyen baklava anlatmakla bitmez. Birçok kişinin yemelere doyamadığı baklava yapıldığı bölgeye göre çeşitlense de hepsi birbirinden lezzetli ve vazgeçilmezidir. Ancak ev baklavasının üzerine asla lezzet tanımam diyenlerdenseniz buyurun sizi mutfağa alalım. Çünkü hazırladığımız muhteşem ev baklavası tarifi ile harikalar yaratma vakti sizde. İşte ve baklavası için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

Geçmişten günümüze gelen en leziz, en güzel ve vazgeçilmesi en zor tatlılardan biri olan baklavanın tadına diyecek yoktur. Bir de çıtır çıtır bir ev baklavası ise önünde kime duramaz. Nice diyetleri bitiren bu baklavayı siz de mutfağınızda yapmak ister misiniz? İşte ev baklavası malzemeleri ve tarifi…

EV BAKLAVASI MALZEMELERİ

Hamuru için gerekli malzemeler

-2 tane yumurta

-1 bardak sıvı yağ

-1 bardak yoğurt (çok sulu olmasın)

-1 kaşık sirke

-½ çay kaşığı tuz

-4.5 silme bardak un

-½ paket kabartma tozu

-2.5 bardak dövülmüş ceviz (İçine serpmek için)

Üzeri için gerekli malzemeler;

-125 gr tereyağı

-½ bardak zeytinyağı

Şerbeti için gerekli malzemeler;

-3 bardak şeker

-3 bardak su

-½ limon suyu (taze sıkılmış)

EV BAKLAVASI TARİFİ

Şerbetli tatlıların çoğunda olduğu gibi öncelikle şerbeti yapıyoruz ki soğuması için vaktimiz olsun. Şerbet için su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu içine dökün ve birkaç dakika daha bu şekilde kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğutun.

Daha sonra baklava hamuru için gerekli malzemeleri geniş bir kabın içine koyup yoğurun. Güzel bir kıvam aldıktan sonra 36 parçaya bölün ve 20 dakika dinlendirin. Parçaları altışarlı açacaksınız.

Bir parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açıp üzerine nişasta serpin ve tekrar üzerine diğer parça hamuru koyun. Tüm yufkalar bitince oklava yardımı ile hepsini tepsi boyunda açın ve tepsiye yerleştirin. Tam ortasına cevizleri bolca koyun. Daha sonra diğer yufkaları üzerine koyun. Hepsi bitince dilediniz şekilde kesin ve eritilmiş tereyağını üzerine dökün. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarttıktan sonra soğumuş olan şerbeti üzerine dökün. En az 4 saat bekletin ve servis edin.

Afiyet olsun.