Bayramda 12 ton ciğer yediler

Üç günlük Ramazan Bayramı boyunca Diyarbakır'da 12 ton tüketildi. Kent genelinde 300 ciğerci bulunurken, bu işletmelerde toplam 5 bin kişi çalışıyor.

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Diyarbakır’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan ve yöre halkının vazgeçilmez damak tadı haline dönüşen ciğer kebabı, aynı zamanda turistlerin de gözde yiyecekleri arasında yer alıyor.

Kent genelinde 300 ciğerci bulunurken, bu işletmelerde toplam 5 bin kişi çalışıyor. Ciğer üç günlük Ramazan Bayramı sürecinde de Diyarbakırlıların ve kente gelen turistlerin ilk tercihleri arasında yerini aldı.

Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, kentteki ciğerin yüzde 90’ının kuzu ciğeri olduğunu ve 7’den 70’e herkes tarafından tüketildiğini belirterek, “Ramazan Bayramı ve bir de gastronomi kenti olması münasebetiyle 12 tona yakın bir ciğer tüketimimiz vardır. Yıllarca uğraşmamız sonucunda ciğerimiz de tescillendi. Tescillenmesinin ana sebebi yüzde 90 kuzu ciğeri olması. Buraya has olması da önemli” dedi. (DHA)