‘Bayramiç beyazı’na coğrafi işaret tescil imzası

Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi ve Milas zeytinyağından sonra Taşköprü sarımsağı ile Bayramiç beyazı Türkiye'de (AB) Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili alan 7'incı ürün oldu.

Bayramiç Beyazı, dünyada Alplerden sonra en yüksek oksijen seviyesine sahip olduğu belirtilen Kaz Dağlarında yetişen, Bayramiç ilçesinde yetişen endemik meyveler arasında yer alıyor.

Bayramiç Beyazını diğer nektarin çeşitlerinden ayıran özelliğin sadece farklı tadı ve güçlü aromatik yapısı olmadığı belirtilirken, tüm endemik bitkilerde olduğu gibi bulundukları habitatın ekolojik özellikleri nedeniyle sadece o bölgede yetişen, toprağına bağlı bitkilerin özelliğine sahip olduğu vurgulanıyor. Sadece kendi çekirdeğinden yetişen Bayramiç beyazının başka topraklarda yetişmediği belirtiliyor.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “2010 yılında Türkiye'de başvurusu yapılmış olan ardından 2016 yılında Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Başvurusunu gerçekleştirilen Bayramiç Beyazı, 16 Nisan 2021 tarihinde tescil aldı” dedi.

Bayramiç beyazı, 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde yetiştiriliyor. 2013 yılında Bayramiç beyazı adıyla Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketici tarafından beğenildiği ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösterdiği belirtiliyor. (İHA)