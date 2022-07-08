Bayramın vazgeçilmezi: Hatay’ın meşhur künefesi
UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına alınan Hatay'ın meşhur tatlısı künefe, Kurban Bayramı'nda da sofraların vazgeçilmezi oluyor.
Antakya ilçesinde bulunan Tarihi Uzun Çarşı’da künefecilerin Kurban Bayramı mesaisi sürdürüyor.
Sıcak servis edilmesiyle bilinen künefe, sünen peynirin ve yoğun şerbetin verdiği tat ile lezzet şöleni yaşatıyor.
“ESKİ USUL VE TAMAMEN DOĞAL”
Geleneklere birebir uygun olarak közde künefe pişirimini yapan Fatih Uzunparmak, “Eski usul ve tamamen doğal künefe yapıyoruz. Bayramda şehir dışından gelen misafirlerimizi ağırlayacağız” dedi.
“BURANIN KÜNEFESİNİ YEMEDEN GİTMEYİZ”
Almanya’dan geldiğini söyleyen Bilge Alis de, “Her yazın buraya geldiğimde buranın künefesini yemeden gitmeyiz. Milli tatlımız ve çok seviyoruz. Çok güzel” diye konuştu.
Şerbetli tatlı sevenlerin favori lezzeti künefe yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri tatlıların başında geliyor. (İHA)