Beef Wellington nasıl yapılır? İşte Beef Wellington tarifi…

Et yemeğine doymak isteyenler ne yapsam diye düşünüyor olabilir. Ceviz, mantar ve bonfileye doyabileceğini yemek tarifini evinizde yapmak ister misiniz? O zaman kollarınızı hemen sıvayın ve Beef Wellington için gerekli malzemeleri hazırlamaya başlayın. İşte ayrıntılı tarif…

Dünyanın birçok bölgesinde çok meşhur olan Beef Wellington et yemeklerinin çokca tüketildiği ülkemizde de yeni yeni ünleniyor. Tadanların bir daha asla vazgeçemeyeceği yemek biridir. Birçok insanın nasıl yapılacağını araştırdığı Beef Wellington için oldukça pratik bir tarif hazırladık. İşte Beef Wellington malzemeleri ve tarifi…

BEEF WELLİNGTON TARİFİ VE MALZEMELERİ

Bonfileyi mühürlemek için:

800 gram bütün bonfile

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/2 tatlı kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

1 tatlı kaşığı hardal

İçi için:3/4 su bardağı ceviz içi

300 gram kültür mantarı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığıtoz kişniş

1/2 çay kaşığı tuz 1/2 çay kaşığı karabiber

8 dilim biberli füme et 6 adet milföy hamuru

Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığ ızeytinyağı

Beef Wellington Tarifinin Püf Noktası

Orta kısmına mantarlı harç ve bonfile yerleştirmiş milföy hamurlarını kolayca rulo şeklinde sarmak için alt kısmına streç film serebilirsiniz.Mühürlenmiş bonfile ve mantarlı iç harcı hamuru sulandırmaması için oda ısısında soğutmayı unutmayın.Orta pişmiş derecede et seviyorsanız hamura sarılı bonfileyi 20-25 dakika kadar fırınlamanız yeterli olacaktır. 45-50 dakika pişen et tam pişmiş ve az sulu olacaktır, aklınızda bulunsun.

Beef Wellington Tarifinin Pişirme Önerisi

Mantarlı ve cevizli iç harç hazırlığında arzu ettiğiniz sos ve baharatlara yer verebilirsiniz.

Beef Wellington Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün bonfilenin yağ ve sinir kısımlarını alın. Taze çekilmiş tane karabiber ve ince çekilmiş deniz tuzu ilavesiyle tatlandırın.

Zeytinyağını kalın tabanlı, ızgara izli döküm bir tavada kızdırın. Bütün bonfileyi yüksek ateşte aralarda çevirerek mühürleyin.

Dış kısmı kabuk tutup kızaran ve suyu yani lezzeti içinde kalan bonfileyi kısa süre mühürledikten sonra ocaktan alın. Üzerine hardal sürüp bir kenarda dinlendirin.

Ceviz içini bıçakla kıyın ya da mutfak robotunda küçük parçalar haline getirin. Üzerlerini nemli bir bezle sildiğiniz mantarları oldukça küçük küpler halinde doğrayın. Hatta ceviz kırıklarıyla uyumlu olana kadar küçültün.

Bonfileyi mühürlediğiniz tavaya çok az miktarda zeytinyağı alıp kızdırın. Ceviz içi ve doğranmış mantarları yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurun.

Toz kişniş, tuz ve karabiber ilavesiyle tatlandırın. Soğuması için ocaktan alıp kısa bir süre bekletin.

Oda ısısında çözdürdüğünüz milföy hamurlarını hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde yan yana dizin. Merdane yardımıyla hafifçe bastırıp dikdörtgen şeklinde açın.

Biberli füme et dilimlerini birbirini üzerine gelecek şekilde yan yana dizin. Üzerine cevizli ve mantarlı karışımı yayın. Orta kısmına mühürlenmiş bonfileyi oturtun.

Kenarda kalan milföy hamurlarını yukarıya doğru kaldırıp bonfileyi rulo şeklinde sarın. Hamurların birleşme çizgisini alt tarafta bırakacak şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Kenar kısımlarını bastırarak kapatın.

Küçük bir kapta hazırladığınız çırpılmış yumurta sarısı ve zeytinyağını milföy hamurunun üzerine sürün.

Hazırladığınız beef wellington’u önceden ısıtılmış 190 derece fırında orta pişmiş olması için 20-25 dakika fırınlayın. Etin pişme derecesine göre süreyi arzu ettiğiniz oranda artırın.

Fırından çıkardığınız beef wellington’u kısa bir süre dinlendirdikten sonra dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın.