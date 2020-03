Bembeyaz bir lezzet yolculuğu… Lapland

İlk defa on bir sene önce gittiğim Lapland bölgesi ilk günden itibaren beni kendine hayran bıraktırdı. Lapland sanılanın aksine sadece Kuzey Işıkları'ndan ibaret değil, görülmeye değer değişik bir bölge.. Bildiğiniz gibi ben sadece seyahat edenlerden değilim. Yemek için seyahat edenlerdenim. Biz senelerdir Lapland’a Helsinki üzerinden uçuyoruz. Bu sene direkt Rovanini uçuşlarının başlaması, Lapland’ı daha ulaşılabilir bir hale getirdi. Turizm şirketleri de özellikle çocuklu aileler için keyifli programlar hazırlamışlar.

Rovaniemi'ye gidecekler için öncelikle üç gecenin yeterli olduğunu söylemeliyim. Cam igloo da bir gün kalabilir ve sonra iki gün otele geçebilirsiniz ya da tersini yapabilirsiniz. Çocuklarla gidenler için tüm aktivitelerin tesisin içinde olmasından dolayı, Santa Claus Village Hotel’de kalmanızı tavsiye ederim.

Yalnız rezervasyon yaparken dikkat edin şehrin içinde de Santa Claus Hotel var karıştırmayın. Otelin içinden tüm aktivitelerinizi organize ediyorlar. Çocuksuz gidiyorsanız şehrin içindeki Sky Oteli tavsiye ederim ama bunun yanında şehrin içindeki tüm oteller işinizi görür. Tüm şehir otelleri anlaşmalı olarak aktiviteleri organize ediyorlar.

KUZEY IŞIKLARI SÜRPRİZ YAPABİLİR

Başlıca aktivite olarak tabii ki Kuzey Işıkları’na gidebilirsiniz. Ama unutmayın ben beş kere gittim ve sadece bir sefer gördüm o yüzden kesin göreceğim diye giderseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bir ikinci aktivite ise snow-mobile dedikleri kar motosikletleri ile safari.

Çocuklarınızla da binebilirsiniz. Altı yaşından küçük ise motosikletin arkasındaki kızakların içine bindirerek götürüyorlar. Husky cinsi köpeklerle safari, geyik safari de popüler aktivitelerden… Kutup ayılarını görmek isterseniz yaklaşık bir buçuk saatlik bir mesafede keyifli bir hayvanat bahçesi var. Değişik tür baykuşları görebileceğiniz keyifli bir yer. Balık tutmaya merakı olanlar için donmuş gölde balık da tutabilirsiniz. Bir de tabii Kemi Limanı’nda buz kıran gemilerle keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Dört yaşından on üç yaşına kadar binilecek kar motosikletleri var ve çocukların en favori aktivitesi. Noel Baba da, Santa Claus Village de her an karşınıza çıkabilir.

Aktivitelerin fiyatları 20 Euro ile 95 Euro arası değişiyor. Turla giderseniz tüm aktiviteleri önceden organize ediyorlar. Münferit giderseniz siz kendiniz organize ediyorsunuz. Sadece kayak kıyafeti ve polar götürmenizi tavsiye ederim. Tüm açık hava aktiviteleri için size ekstra kıyafet ve bot veriyorlar.

“GEYİK PİRZOLAYI TAVSİYE EDERİM”

Rovanieni'ye ikinci gelişimizde de yine Nili Restorant’a gittim. Nili'yi size de tavsiye etmemin sebebi yerel lezzetleri burada bulabilmeniz. Hayatımda ilk defa ayı etini 7 sene önce burada denemiştim. Bu sefer gittiğimde yoktu. Her zaman ayı eti maalesef yok. Çünkü avlanmak yasak. Geyik etini defalarca yedim ve çok sevdiğim söylenemez. Zira burada geyik pirzolayı denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu bölgede biz nasıl dana etini tüketiyorsak, onlarda geyik etini tüketiyorlar. Pirzolası gerçekten çok lezzetli…

Lapland'in en meşhur meyvesi Lingonberry dedikleri Türkçesi kekreyemiş ya da kırmızı yaban mersini. Hemen hemen tüm tatlılar ve reçeller bu meyveden yapılıyor. Yerken ekşimsi bir tadı var ama reçellerde ve içeceklerde bolca şekerle tatlandırıyorlar! Genelde yapacağınız tüm aktivitelerden sonra bu bol şekerli kırmızı yaban mersini suyunu ikram ediyorlar . Şaşırmayın.

“RİSOTTO HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI”

Lapland’da fine dining yani şık bir restoran deneyimi yaşamak isteyenlere yemeklerini ve şarap kavını çok beğendiğim Sky Restoran’ı tavsiye ederim. Menüsü zengin değil ama oldukça başarılı. Başlangıçta verdikleri hoş tadımlık pancar çorbası oldukça lezizdi. En çok hoşuma giden kremalı değildi.

Arzu eden şefin sürpriz menüsünü alabilir arzu eden menüden seçebilir.

Ben tam yerinde olduğum için yine geyik yedim. Patates püresi yatağında kırmızı yaban mersinli geyik yahni. Biraz yağlıydı ama çok lezzetliydi. Risotto söyleyen arkadaşlarımız hayal kırıklığı yaşadılar. Pirinçler çıtır çıtır pişmemişti. O biraz hayal kırıklığı oldu.

Morina Balığı ve somon sipariş edenler oldukça memnun kaldılar.

Dolu dolu üç geceyi geçirebileceğiniz Rovaniemi keyifli aktiviteleri ile sizi bekliyor. Değişik tatları da denemeyi unutmayın.