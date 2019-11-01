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Beşamel soslu tavuk tarifi… Tavada beşamel soslu tavuk nasıl yapılır?
Beşamel soslu tavuk tarifi… Tavada beşamel soslu tavuk nasıl yapılır?
Özellikle tavuk yemeklerinde ve makarnalarda çok sık adını duyduğumuz beşamel sos sebze ve kırmızı et yemeklerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bugünde beşamel soslu tavuk yemeği tarifi ile şahane bir yemek hazırlamanıza yardımcı olacağız. İşte beşamel soslu tavuk malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…
Sozcu.com.tr
Gurme 1 Kasım 2019 - 14:35

Beşamel sos; yemekler için en çok tercih edilen soslardan biridir. Makarnadan tavuk yemeğine, sebze yemeğinden kırmızı ete her yemek için kullanılabilen beşamel sos ile bugün harikalar yaratmaya devem edeceksiniz. Çünkü tam da tanımladığımız gibi bir yemek tarifi geliyor. Tavada beşamel soslu tavuk tarifi ile sevdiklerinize çok leziz bir sofra kurabilirsiniz. Peki, tavada beşamel soslu tavuk nasıl yapılır? İşte beşamel soslu tavuk için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Beşamel soslu tavuk malzemeleri

-1 tavuk göğüs
-1 kaşık sıvı yağ
-1 kaşık un
-1 kaşık tereyağı
– ½ bardak süt
-Tuz
-Karabiber
-Fesleğen

Beşamel soslu tavuk tarifi

Öncelikle beşamel sosu hazırlamak için tavaya unu koyup kavurun. Ardından üzerine yavaş yavaş sütü ekleyin. Bu esnada çırpma teliyle hızlı hızlı karıştırın. Daha sonra baharatlarını ekleyin.  Ardından tavukları ince ince doğrayın. Yanmaz tavada suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin. Üzerine sıvı yağ ekleyin. Daha sonrada beşamel sosu ekleyin. Biraz pişirip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.

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Son güncelleme: 14:37 - 01.11.2019
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