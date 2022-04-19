Beypazarı’nın cevizli sucuğu tescillendi

Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğu tescillendi. Peki, Beypazarı cevizli tatlı sucuğu nasıl yapılıyor? İşte tescilli lezzetin püf noktası...

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Cevizli tatlı sucuğun Beypazarı’nın mutfak kültüründe önemli bir paya sahip olduğunu belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ürünün tescili ile hem ticari anlamda hem de turizm anlamında ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Cevizli tatlı sucuk, Beypazarı kurusu ve Beypazarı havuç lokumundan sonra coğrafi işaretli üçüncü yöresel ürün oldu.

CEVİZLİ SUCUK NASIL YAPILIYOR?

Beypazarı cevizli tatlı sucuğu, iplere dizilmiş ceviz içinin sıcak sucuk hamuruna iki kere batırılıp açık havada asılarak kurutulmasıyla üretilir.

Köfterlik adı verilen sucuk hamuru ise, ak püskül üzümünün suyunun pekmez toprağı ile kaynatılıp çöktürüldükten sonra tekrar kaynatılmasıyla elde edilen koyu kıvamlı karışıma ekmeklik buğday unu karıştırılıp pişirilerek hazırlanır. (İHA)