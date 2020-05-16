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Beyran çorbası nasıl yapılır? İşte Beyran tarifi ve malzemeleri…
Beyran çorbası nasıl yapılır? İşte Beyran tarifi ve malzemeleri…
Gaziantep'in meşhur tatlarından Beyran çorbası günün her öğününde yenebilen harika bir lezzet. Beyran çorbası faydaları saymakla bitmezken aynı zamanda doyurucu bir yiyecektir. İşte Beyran çorbası tarifi…
Gurme 16 Mayıs 2020 - 13:17

Gaziantep denince akla gelen ilk şeylerden biri olan Beyran çorbası, sadece o yörede değil tüm Türkiye'de sevilerek yenir. Kahvaltı dahil günün her öğününde tüketilebilen Beyran çorbası lezzetli ve doyurucu bir yemektir. İçinde bulunan malzemelerden dolayı faydası saymakla bitmeyen Beyran çorbası tarifini sizin için yazdık. İşte tarifi ve faydaları…

BEYRAN ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kg kuzu incik
1 bardak pirinç
6 bardak su
1 kaşık tereyağı
1 kaşık biber salçası
Kırmızı pul biber
8-9 diş sarımsak
Tuz
Karabiber

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ

Düdüklü tencerenizin içinde kuzu inciği ve sarımsağı haşlayın. Haşlanan eti ayrı bir yere alın ve iyice didikleyin. Haşlama suyunun içine pirinci ekleyip haşlayın. Üzerine tereyağını, salçayı ve baharatları ekleyip 3-4 dakika kadar kaynatın. En son etleri de ilave edip kısa bir süre kaynatın ve ocaktan alın.

Afiyet olsun.