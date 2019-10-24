Bezelye yemeği nasıl yapılır? Kıymalı bezelye yemeği…

Bezelye yemeği mutfağınızda yapabileceğiniz en pratik tariflerden biridir. Kıymalı, etli, sade ya da sebzeli yapabileceğiniz bezelye yemeği pratik olduğu kadar da besleyici ve lezzetlidir. İşte yanında harika bir pilav ve nefis bir cacıkla sunabileceğiniz bezelye yemeği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

İster taze ister de konservesini yapabileceğiniz bezelye yemeği böylelikle her mevsim sofranıza gelebiliyor. Oldukça pratik bir tarif olan bezelye yemeği kıyma ile yapılınca da bambaşka bir lezzet oluyor. Kıymalı bezelye yemeğini ister ev halkınız için ister de yemeğe gelen misafirleriniz için yapabilirsiniz. İşte kıymalı bezelye yemeği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Kıymalı bezelye yemeği

-2 bardak bezelye

-2 tane patates

-1 tane havuç

-1 tane soğan

-250 gr kıyma

-2 kaşık salça

-Tuz

-Sıvı yağ

Kıymalı bezelye yemeği tarifi

Öncelikle geniş bir tencerenin içine yemeklik doğradığınız soğanları koyun. Sıvı yağ ile birlikte biraz kavurun. Ardından salçayı ve kıymayı da ekleyin ve kavurmaya devam edin. Havuçları ve patatesleri de küp küp doğrayıp ekledikten sonra bezelyeleri ekleyin. Bezelyelerin üzerini geçecek kadar da su ekleyin. Tuzunu da ekledikten sonra kapağını kapatın. Yaklaşık 20-25 dakika sonra ocaktan alabilirsiniz.

Afiyet olsun.