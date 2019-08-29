Biber dolması tarifi: Biber dolması nasıl yapılır?

Akşam sofranız mis gibi biber dolması getirerek gerek ev halkına gerekse misafirlerinize bir ziyafet yaşatmak ister misiniz? Yazın vazgeçilmezi olan ve dolma deyince akıllara ilk akla gelen lezzet biber dolması yanında yoğurtla başlı başına koca bir menüye bedeldir. İşte biber dolması için gerekli malzemeler ve tarifi…

Yazın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan biber dolması, sebzelerin en taze olduğu dönemde parmaklarını yedirecek kadar lezzetli olabilir. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir lezzet olmasıyla da tercih sebebi olan biber dolması yanına sadece yoğurt koyarak biber servis edebileceğiniz bir yemek. Doyurucu, besleyici ve lezzetli olan yemeği sofranıza taşımak istiyorsanız buyurun biber dolması için gerekli malzemelere ve tarifine…

BİBER DOLMASI MALZEMELERİ

-½ kg dolmalık biber

-1 bardak pirinç

-1 bardak bulgur

-1 tane soğan

-1 kaşık salça

-½ bardak ılık su

-Maydanoz

-2-3 adet domates

-Karabiber

-Tuz

-Nane

-Sıvıyağ-Zeytinyağı

BİBER DOLMASI TARİFİ

Öncelikle soğan ve domatesleri küçük küçük doğrayın. Derin bir kabın içinde yıkadığınız pirinç ve bulguru karıştırın. Maydanozları ince ince kıyın ve diğer bütün malzemelerle birlikte bulgur ve pirince ekleyip iyice karıştırın.

Daha sonra içini çıkarttığınız ve temizlediğiniz biberlerin içini harçla doldurun. Üzerlerini domateslerin uç kısımlarıyla kapatabilirsiniz. Tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerine bir kabın içinde hazırladığınız salçalı su dökün. Üzerini geçmeyecek kadar. Kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun.