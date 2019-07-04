Biberli yumurta nasıl yapılır? İşte biberli yumurta tarifi…

Yumurta besleyici ve çok sağlıklı olmasının yanı sıra aynı zamanda çok doyurucu bir yiyecektir. Özellikle de sahur lezzetleri arayanlar için harika bir alternatif olabilir. Ancak sürekli aynı şekilde yumurta yemek biraz sıkıcı olabilir. İştah açıcı bir tarif ile karşınızdayız. İşte biberli yumurta tarifi...

Kahvaltıda çoğu insan hafif ancak doyurucu yiyecekler hazırlar. Yumurta bunun için en ideal yemeklerden biri. Bu nedenle size sevebileceğiniz harika bir biberli yumurta tarifi hazırladık. İşte biberli yumurta malzemeleri ve tarifi…

BİBERLİ YUMURTA MALZEMELERİ

– 3 yumurta

– 1 büyük kaypa biberi

– 1 büyük yeşil biber

– Karabiber

– Tuz

– Sıvı yağ



BİBERLİ YUMURTA YAPILIŞI

Öncelikle biberleri güzelce yıkayın ve parmak kalınlığında yuvarlak yuvarlak kesin. Daha sonra yazmaz tavanın içine çok az sıvı koyup biberleri tavaya koyun. Daha sonra her bir biber halkasının içine bir yumurta kırıp baharatlarını atın. Tavanın kapağını kapatıp 2 dakika bekleyin. Daha sonra kapağı açıp biraz da bu şekilde pişirin. Afiyet olsun.