Binlerce yıllık bağ bozumu geleneği başladı

Anadolu'da bağ bozumu zamanı başladı. Sabahın ilk ışıklarında başlayan koşturma, geç saatlere kadar devam ediyor. Çocuk, yaşlı, kadın demeden herkes bağın yolunu tuttu. Görüntüler Şanlıurfa'dan.

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Eylül ayının gelmesiyle Şanlıurfa’da üzüm hasadı başladı. Kadın, erkek, çocuk herkesin katkıda bulunduğu hasatta, çeşitli üzüm türleri toplanıyor. Toplanan üzümler, traktörlerle şıra alanına taşınıyor.

Şıra alanında üzümler yıkandıktan sonra çuvallara doldurulup taş havuzlarda eziliyor. Bu sayede üzüm suyu elde ediliyor. Elde edilen üzüm suyu, büyük bakır kazanlarda ve bağlarda toplanan asma odunu ateşinde kaynatılıyor.

Kaynatılan üzüm suyu soğutulduktan sonra un ve mısır nişastası katılarak elde edilen bulamaç, bezler üzerine yayılarak güneşte kurumaya bırakılıyor. Günlerce güneşin altında bekletilerek pestile dönüşen ürünler bezlerden ayrılarak serin bir ortama alınıyor.

Sucuk ise ceviz ve fıstıkların ince bir ipe dizilerek pekmeze batırılıp kurutulmasıyla elde ediliyor.

Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’nde yaşayan Nuran Okalı, “Eylül ayı ile bölgede bağ bozumu zamanı. Bizim Ovacık Mahallesi pekmezi ve şırasıyla ünlüdür. Burada herkesin bir bağı var. Burada asırlardır bağlar var. Buranın toprağı bağ ve üzüm için çok iyi. Bizler de bu mirasa sahip çıkıyoruz. Üzümlerimiz, pekmezimiz, pestilimiz çok temiz. Yörede buranın ürünü gibisi yok” dedi. (AA)