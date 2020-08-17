Bodrum Türkbükü klasiği Miam…

Ciroyu umursamaksızın müziği de bitiş saatini de çok kontrollü yaptı. Tüm gidenler çok kızdı müziksiz Miam mı olur diye ama yemekleriyle ve ambiyansıyla yine Türkbükü'nün gözdesiydi. Balıkçı mantığından uzak menüden istediğinizi fiyatlarını görerek seçebildiğiniz nadide restoranlardan biri…

Ama bayram tabii ki zor geçti tüm müesseselerde olduğu gibi…Yoğunluktan dolayı aksaklıklar yaşadık zira konu lezzetse tek bir laf edemem…. Sakatat sevmeyen sevmez ama ben İstanbul'da ve İzmir'de bir kaç yer hariç hayatta yemem… Beyin seviyorsanız Bodrum'da yiyebileceğiniz en güzel beyin söğüş Miam'da…

O kadar çok yerde tadım yapıyorum ki biraz da gerçekçi olmak lazım iyi yemek sirkülasyonla doğru orantılıdır. Her gün mezeler bitiyorsa lezzetlidir ve ertesi güne yenisi yapılır. İşte Miam'da bunu yaşıyoruz. Türkbükü'nde yaşadığım için tabii benim mahallemin yeri diyebilirim zira bu haksızlığı yapamam çünkü mahallede çok yer var ama lezzet farklı…

Ciğer Bodrum'da yenmez bu sıcakta diyenlere tavsiye ederim çünkü çok başarılı… Karidesi hem tereyağlı hem de ızgara çok başarılı yapıyorlar üstelik de bir çok yarıştıkları restoranlara oranla uygun fiyatta.. İlk oturduğunuzda balık yemek istiyorsanız ayırtmanızı tavsiye ederim çünkü kalmayabilir. Benim favorim Miam'da her daim Barbun olmuştur. Barbunu kızartma herkes yapar ama iyi barbun balığını satanlar ızgarayı da hakkını vererek yaparlar. Miam'da ızgara barbun yiyebilirsiniz rahatlıkla…Barbun balığı barbunya olarak da anılır…