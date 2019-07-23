Bodrum’un keşfedilmesi gereken durağı: Miam

Bodrum, Ege’nin vazgeçemediğimiz durağı. Bodrum’u sevenler, zaten onun güzelliklerine, doğasına, keyfine aşinalar. Ama konu lezzet olduğunda, Bodrum’un her geçen gün zenginleşen mutfağını anlatmakta fayda var. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde deneyimleme fırsatı bulduğum Miam Restaurant & Bar’ı, bu sayfaya taşıyan değerleriyle anlatmak istiyorum.

Miam, Bodrum Türkbükü'nde yer alıyor. Harika bir manzaraya karşı, gerçek anlamda harika diyebileceğim bir servis alacağınızdan şüpheniz olmasın. Akşam yemeği için buradaysanız, farklı damak zevklerine hitap edecek bir seçkiyle karşılaşacaksınız.

Şevketi bostanlı jumbo karides, ızgara enginar bunlardan sadece birkaçı ve benim de favorilerimden. Ancak belirtmeden edemeyeceğim, Miam'da servis edilen söğüş beyin, Bodrum'da yiyebileceğinizin en iyisi. Tabii soğuk başlangıçlar, mezeler, salatalar, sıcak mezeler, balık ve et de menü de yer alıyor.

Akşam yemeğini bitirdikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde daha hareketli bir etkinliğe dahil olmak isterseniz, Miam bu seçeneği de sunuyor. Yaklaşık olarak 23:30'dan sonra masa düzenini bozan ve eğlence için alan yaratan mekan, Türkçe ve yabancı müziklerle, canlı performanslarla gece 02:00'a kadar eğlencenin dozunu artırıyor. Bu sırada, farklı kokteyller deneyebileceğinizi de unutmayın.

Miam, Türkbükü'nde mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir durak olarak listenizde yer almalı. Bodrum'un geneline kıyasla Miam, aldığınız hizmet karşılığında oldukça uygun diyebileceğim bir fiyat listesi sunuyor. Üstelik, diğer restoranlar gibi bahşişi ücrete dahil etmiyor, yani bir anlamda samimi bir hizmet sunmuş oluyor. Bu güzel noktaları ve etkileyici hizmeti ile Miam'ı şiddetle öneriyorum.