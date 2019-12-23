Böğürtlen kaç kalori? Böğürtlenin besin değerleri ve kalorisi

Böğürtlen düşük şeker oranı ve yüksek lif varlığı nedeniyle sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur. Kolesterolün düşürülmesi, kan şekeri ve insülin seviyelerinin düzenlenmesinde önemli katkıları olan böğürtlen kilo vermek isteyenlerin vazgeçemeyeceği meyvelerdendir. Peki böğürtlen kaç kaloridir? İşte böğürtlenin besin değerleri…
BÖĞÜRTLEN KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık 43 kaloridir.
BÖĞÜRTLENİN BESİN DEĞERLERİ
100 g böğürtlende aşağıdakiler bulunur:
Su: 88,15 g
Enerji: 43 kcal
Protein: 1.39 g
Toplam yağ: 0.49 g
Karbonhidrat: 9.61 g
Lif: 5.3 g
Toplam şeker: 4.88 g
Kalsiyum: 29 mg
Demir: 0.62 mg
Magnezyum: 20 mg
Fosfor: 22 mg
Potasyum: 162 mg
Sodyum: 1 mg
Çinko: 0,53 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 21 mg
Tiamin: 0.02 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.65 mg
B-6 Vitamini: 0.03 mg
Folat, DFE: 25 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 11 µg
A Vitamini, İÜ: 214 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.17 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 19.8 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.01 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.28 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg