Bolonez soslu makarna nasıl yapılır? Bolonez soslu makarna tarifi…

Makarna sever biriyseniz ve klasik makarnalardan farklı bir şeyler yapmak istiyorsanız tam size göre olan Bolonez soslu makarna kıymanın ve domatesin efsane birleşimi olabilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey makarna için hazırladığınız Bolonez sosun tadına bakarken bitirmemeniz. Oldukça lezzetli olan bu sos sade olarak bile bir yemeğe bedel olabilir. İşte Bolonez soslu makarna malzemeleri ve tarifi…

Makarna severlerin bayılacağı bir tarif ile karşınızdayız. Bolonez soslu makarna ile lezzetine doyulmaz bir makarna yaparak güzel ve farklı bir tarif hazırlayacaksınız. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Bolonez soslu makarna ile arkadaşlarınız için bir ziyafet hazırlayabilirsiniz. İşte Bolonez soslu makarna malzemeleri ve tarifi…

BOLONEZ SOSLU MAKARNA TARİFİ

Öncelikle makarnayı haşlamak için suyu kaynatın. İçine tuz da ilave ederek makarnayı koyun ve yaklaşık 15 dakika pişirin. Ardından süzün ve hafif soğuk sudan geçirin.

Sos için bir yanmaz bir tencerede soğanları küp küp doğrayıp sotelemeye başlayın. Üzerine sarımsak ve rendelenmiş havucu ekleyin. Biraz kavurduktan sonra üzerine kıymayı ekleyin. Onu da biraz kavurup küp küp doğradığınız domatesleri ilave edin. Ardından salça ve baharatlarını da ekleyip karıştırın. Son olarak suyunu da ekleyin ve 6-7 dakika kadar kaynatın.

Derin bir kabın içinde makarna ve sosu iyice karıştırın. Servis etmeden önce üzerine parmesan peyniri rendeleyin.

BOLONEZ SOSLU MAKARNA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 paket makarna

-2 litre su

-Tuz

Bolonez sos için;

-2 kaşık zeytinyağı

-400 gr kıyma

-1 soğan

-1 diş sarımsak

-1 havuç

-3 domates

-1 kaşık domates salçası

-½ bardak su (Tercihen makarnayı haşladığınız su)

-Tuz

-Taze çekilmiş karabiber

-Kekik

Servisi için;

-4 kaşık rendelenmiş parmesan peyniri