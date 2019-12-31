Börek tarifleri yufka ile nasıl yapılır? Hazır yufkadan peynirli börek…

Zamansız lezzetlerin başında gelen börek kahvaltıdan gece atıştırmalıklarına kadar günün her saatinde dilediğiniz gibi yenebilir. Hazır yufkadan peynirli börek ise aralarında en güzel en pratik olanlarıdır. Bugün size börek tarifleri yufka ile nasıl yapılır bunu anlatacağız. İşte peynirli yufka böreği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Dilerseniz çayın yanında dilerseniz sade olarak günün her vaktinde yiyebileceğiniz bir lezzet olan börekler gerçek bir zamansız lezzettir. Özellikle de yufka ile yapılan börekler hem pratik hem de çok güzel olması sebebiyle oldukça sık tercih edilir. İşte hazır yufkadan peynirli börek için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Hazır yufkadan peynirli börek malzemeleri

-6 tane yufka

-1 tane yumurta

1 bardak yoğurt

1 bardak süt

½ bardak sıvı yağ

Beyaz peynir ya da lor peyniri

Maydanoz

Üzeri için;

-1 bardak yoğurt

-Susam

-Çörek otu

Hazır yufkadan peynirli börek yapılışı

Öncelikle tercih ettiğiniz peyniri ezip ince kıyılmış maydanoz ile karıştırın. Daha sonra yufkaları ıslatmak için gerekli olan yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve sütü bir kabın içinde iyice karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt koyun ve ilk yufkayı üzerine serin. Üzerine hazırladığınız karışımdan dökün. Her tarafını alması için iyice yedirin. Daha sonra diğer bir yufkayı parçalara ayırın ve üzerine serin. Ardından tekrar karışımdan biraz dökün. Daha sonra peynirli karışımın yarısını her tarafına yedirin. Üzerine tekrar yufka parçaları koyun ve ıslatın. Bir kat daha aynı işlemi yaptıktan sonra peyniri tekrar koyun ve yufkalar bitene kadar üzerini ıslatarak kaplayın. En son kata ilk koyduğunuz yufkanın dışta kalan parçalarını katlayın. Islattıktan sonra yoğurt sürün ve susam ile çörek otunu serpin. Böreği dilimlere ayırdıktan sonra 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.